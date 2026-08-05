El Presidente destacó el anuncio del Vaticano y el canciller Pablo Quirno confirmó que ambos mantendrán un encuentro oficial durante la visita de noviembre. El Gobierno ya comenzó a coordinar la agenda de un viaje que no se repetía desde hace 39 años.

Un anuncio que abre una nueva etapa

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina despertó expectativas en todo el país y tuvo una inmediata respuesta del presidente Javier Milei, quien la definió como una "visita histórica para todos los argentinos".

El anuncio fue realizado oficialmente por el Vaticano, que informó que el Sumo Pontífice llegará al país el 8 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. La visita se extenderá hasta el 11 de noviembre y será la primera de un Papa a la Argentina en 39 años.

El Presidente se reunirá con el Santo Padre

El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles que León XIV mantendrá una reunión con Javier Milei durante su estadía en el país.

"Es una visita oficial. Está prevista una reunión con el Presidente de la Nación, que es quien invita al Papa", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

Quirno recordó además que ambos ya habían mantenido un encuentro en Roma, tras la asunción del actual Pontífice, y señaló que ahora el diálogo continuará en territorio argentino en el marco de una visita con carácter oficial y pastoral.

El Gobierno pone en marcha la organización

La Casa Rosada comenzará la próxima semana con los preparativos para recibir al Pontífice. Según confirmó el canciller, la Secretaría General de la Presidencia convocará a una mesa de coordinación con todas las áreas nacionales que participarán de la organización.

Quirno definió la llegada de León XIV como "un momento histórico y de alegría que honra a nuestro país" y remarcó que el Gobierno viene trabajando junto con la Santa Sede, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar cada detalle del viaje.

En ese sentido, aseguró que existe una "excelente coordinación institucional" y anticipó que el trabajo conjunto continuará durante las próximas semanas.

Una visita pastoral con alcance nacional

El canciller insistió en que la presencia del Papa tendrá un carácter pastoral y descartó interpretaciones políticas sobre el viaje.

"No vamos a hacer de esto una visita política", afirmó, al tiempo que señaló que todas las autoridades colaborarán para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas.

Entre ellas sobresale la misa multitudinaria que León XIV encabezará en Luján, además de otras actividades que integrarán la agenda oficial durante los tres días que permanecerá en la Argentina.

Una gira que recorrerá tres países

Antes de arribar a la Argentina, León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, con actividades en Montevideo, Paysandú y Florida. Luego permanecerá en territorio argentino hasta el 11 de noviembre y finalmente viajará a Perú, donde desarrollará una extensa agenda en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa hasta el 17 de noviembre.

Con la confirmación del encuentro entre el Presidente y el Pontífice, el Gobierno avanza en la organización de una visita que volverá a colocar a la Argentina en el centro de la agenda internacional y que marcará el regreso de un Papa al país después de casi cuatro décadas.