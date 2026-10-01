Día de la Madre 2026 en Argentina: cuándo se celebra y por qué se festeja en octubre

El Día de la Madre 2026 en Argentina ya tiene fecha confirmada: será el domingo 18 de octubre, tal como establece la tradición que fija esta celebración en el tercer domingo de octubre de cada año.

Se trata de una de las fechas más importantes del calendario familiar argentino, ya que reúne homenajes, encuentros y regalos para reconocer el rol de las madres. Además, genera un fuerte movimiento comercial en las semanas previas, impulsando ventas en distintos sectores de la economía.

¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Argentina?

En 2026, el Día de la Madre se celebrará el domingo 18 de octubre. La fecha responde a la normativa vigente que establece que la conmemoración debe realizarse siempre durante el tercer domingo de octubre.

Esta definición permite que la celebración tenga una fecha previsible cada año, facilitando la organización de reuniones familiares, actividades especiales y promociones comerciales vinculadas al evento.

El origen del Día de la Madre en Argentina

La historia del Día de la Madre en Argentina tiene raíces religiosas y se remonta a 1931. Ese año, el Papa Pío XI dedicó el 11 de octubre a la festividad de la Divina Maternidad de María, en recuerdo del Concilio de Éfeso celebrado en el año 431, cuando se proclamó oficialmente a María como madre de Jesús.

A partir de esa iniciativa, el gobierno argentino de facto que encabezaba José Félix Uriburu adoptó la celebración y dispuso que el homenaje a las madres se realizara el domingo más cercano al 11 de octubre.

Con el paso de los años, la tradición se consolidó hasta fijarse definitivamente en el tercer domingo de octubre, una costumbre que continúa vigente en todo el país.

¿Por qué Argentina celebra el Día de la Madre en una fecha diferente?

A diferencia de muchos países del mundo, Argentina mantiene una fecha propia para esta celebración.

Mientras que naciones como Brasil, Alemania, Japón y Austria festejan el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, España lo celebra el primer domingo de ese mismo mes, en relación con la tradición religiosa del denominado “Mes de María”.

Por su parte, algunos países árabes lo conmemoran en marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera en el hemisferio norte.

Además de la celebración en familia, el Día de la Madre es esperado por distintos rubros - Foto: Archivo

Una fecha con fuerte impacto familiar y comercial

Más allá de su origen histórico, el Día de la Madre se ha convertido en una jornada especial para compartir en familia y reconocer la importancia de la maternidad en todas sus expresiones.

También representa una de las fechas de mayor movimiento para el comercio argentino. Indumentaria, perfumería, tecnología, gastronomía y experiencias recreativas suelen registrar un incremento en la demanda durante los días previos al festejo.

Con la fecha ya confirmada, muchas familias comienzan a planificar cómo celebrarán el Día de la Madre 2026, que este año tendrá lugar el domingo 18 de octubre.