El BPN cumple 66 años y lo festeja con un mes de promociones y descuentos

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) celebrará durante octubre sus 66 años de trayectoria con una serie de promociones especiales destinadas a incentivar el consumo, fortalecer el comercio local y brindar herramientas de financiación accesibles a sus clientes en toda la provincia.

La entidad pondrá en marcha beneficios exclusivos para quienes utilicen las tarjetas de crédito Confiable, Visa y Mastercard emitidas por el banco, alcanzando a más de 500 comercios adheridos de distintos rubros y localidades neuquinas.

Financiación y reintegros para impulsar el consumo

La primera acción promocional se desarrollará entre el 1 y el 7 de octubre. Durante esos días, las compras realizadas con tarjeta de crédito Confiable tendrán acceso a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de reintegro sin tope. En tanto, quienes utilicen tarjetas Visa o Mastercard de BPN podrán financiar sus consumos en hasta seis cuotas sin interés.

La propuesta incluirá servicios turísticos, alojamientos, neumáticos, servicios para automotores, transporte, agencias de turismo, artículos de pesca, alquileres, colchonerías, motos y bicicleterías, entre otros rubros.

Además del beneficio para los consumidores, la iniciativa busca dinamizar la actividad comercial y generar mayores oportunidades de venta para los negocios adheridos en un contexto donde la financiación continúa siendo una herramienta clave para sostener el consumo.

Semana de Mamá: promociones para una de las fechas comerciales más importantes

Entre el 12 y el 18 de octubre se desarrollará la promoción Súper Días “Semana de Mamá”, una campaña especialmente orientada a las compras por el Día de la Madre.

Durante esa semana, quienes abonen con tarjeta Confiable podrán acceder nuevamente a hasta 12 cuotas sin interés y un reintegro del 10% sin límite de monto. Para los usuarios de Visa y Mastercard de BPN, el beneficio será de hasta seis cuotas sin interés.

La promoción alcanzará comercios de indumentaria, calzado, marroquinería, electrónica, computación, deportes, librerías, perfumerías, joyerías, regalerías, viveros, florerías, ópticas, peluquerías, estéticas, artículos para el hogar, bicicleterías, motos, monopatines y servicios vinculados al automotor.

Un banco con presencia en toda la provincia

El próximo 3 de octubre el BPN cumplirá 66 años desde la apertura de su primera sede al público en la ciudad de Neuquén. La entidad fue creada para acompañar el desarrollo productivo y financiero del territorio neuquino y hoy mantiene una fuerte presencia en toda la provincia.

Actualmente cuenta con 66 sedes de atención, 255 cajeros automáticos y un sistema de banca móvil que permite ampliar el alcance de los servicios financieros en localidades alejadas de los grandes centros urbanos.

Durante los últimos dos años también avanzó con la apertura de puestos de promoción permanente en localidades del interior como Taquimilán, Los Guañacos, Tricao Malal, Bajada del Agrio, Los Miches, Manzano Amargo, Varvarco, Barrancas y Las Coloradas, mientras proyecta una nueva oficina en Villa del Nahueve.

Transformación digital y nuevos servicios

En paralelo a su expansión territorial, el banco continúa profundizando su proceso de modernización tecnológica.

Entre las principales novedades se destaca la renovación del Home Banking, la incorporación de la Fila Virtual para gestionar trámites presenciales desde el celular, la solicitud online de turnos, la compra y venta de dólares, las notificaciones push y nuevas herramientas digitales orientadas a simplificar la experiencia de los usuarios.

Con estas acciones, el BPN busca consolidar su rol como una de las principales entidades financieras de Neuquén, combinando cercanía territorial, innovación tecnológica y herramientas de financiamiento para acompañar a familias, comercios y empresas de la provincia.