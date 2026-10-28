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Aprobada por unanimidad

A días de su llegada a la Argentina, la UBA distinguió al papa León XIV

El Consejo Superior de la universidad aprobó por unanimidad otorgarle el título de Doctor Honoris Causa. Destacó su compromiso con la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la defensa de la dignidad humana.

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Por Juan Quintans

Periodista.

Miércoles, 28 de octubre de 2026 a las 18:47
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La UBA destacó el compromiso del papa León XIV con la paz internacional, el diálogo y la dignidad humana.

A pocos días de la esperada visita del papa León XIV a la Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle su máxima distinción académica: el título de Doctor Honoris Causa.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que destacó la trayectoria y las intervenciones públicas del pontífice en algunos de los principales debates que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

La resolución reconoce a Robert Francis Prevost, nombre secular de León XIV, no solamente por su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, sino también por su posicionamiento frente a problemáticas como la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral.

La universidad puso especial énfasis en el uso del diálogo como herramienta para construir consensos y en el reconocimiento de la dignidad de las personas que “piensan, creen y viven de manera diferente”.

Desde la UBA señalaron que esos principios coinciden con valores que la institución considera fundamentales, entre ellos la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales.

 

Por qué la UBA decidió distinguir a León XIV

La universidad recordó que el Doctorado Honoris Causa permite reconocer a personalidades cuyas trayectorias y pensamientos tienen una gravitación significativa en la vida social, cultural e intelectual contemporánea. En el caso de León XIV, la resolución destacó particularmente “su compromiso con la paz internacional”, sus contribuciones al diálogo entre diferentes culturas y religiones y su trabajo en favor de la promoción de la dignidad humana.

También consideró como méritos excepcionales sus intervenciones orientadas a la construcción de sociedades más inclusivas.

La distinción fue aprobada en momentos en que avanzan los preparativos para la próxima llegada del Papa a la Argentina, una visita que concentrará durante varios días actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.

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