A días de su llegada a la Argentina, la UBA distinguió al papa León XIV

A pocos días de la esperada visita del papa León XIV a la Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle su máxima distinción académica: el título de Doctor Honoris Causa.

La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UBA, que destacó la trayectoria y las intervenciones públicas del pontífice en algunos de los principales debates que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

La resolución reconoce a Robert Francis Prevost, nombre secular de León XIV, no solamente por su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, sino también por su posicionamiento frente a problemáticas como la desigualdad, la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental y el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral.

La universidad puso especial énfasis en el uso del diálogo como herramienta para construir consensos y en el reconocimiento de la dignidad de las personas que “piensan, creen y viven de manera diferente”.

Desde la UBA señalaron que esos principios coinciden con valores que la institución considera fundamentales, entre ellos la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales.

Por qué la UBA decidió distinguir a León XIV

La universidad recordó que el Doctorado Honoris Causa permite reconocer a personalidades cuyas trayectorias y pensamientos tienen una gravitación significativa en la vida social, cultural e intelectual contemporánea. En el caso de León XIV, la resolución destacó particularmente “su compromiso con la paz internacional”, sus contribuciones al diálogo entre diferentes culturas y religiones y su trabajo en favor de la promoción de la dignidad humana.

También consideró como méritos excepcionales sus intervenciones orientadas a la construcción de sociedades más inclusivas.

La distinción fue aprobada en momentos en que avanzan los preparativos para la próxima llegada del Papa a la Argentina, una visita que concentrará durante varios días actividades religiosas e institucionales en distintos puntos del país.