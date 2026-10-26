El Papa León XIV ratificó su visita a la Argentina el próximo mes para participar de una serie de actividades en diferentes puntos del territorio nacional, entre ellos la Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El líder de la Iglesia Católica confirmó su visita al país semanas después de haber sido sometido a una cirugía por un cáncer de pulmón, algo que en algún momento puso en duda su agenda en Sudamérica por la proximidad de la misma con su compleja operación.

En un mensaje que emitió en la cuenta oficial de X se emitió: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”.

Se espera que León XIV arribe a la Argentina el 8 de noviembre y se quede hasta el 11 de dicho mes. Tendrá actividades en CABA, Córdoba y Luján.

Para que todos los fieles que lo deseen puedan acercarse a distintos lugares a verlo y escucharlo, el Gobierno nacional estableció 3 días de feriados. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que el 10 y 11 de noviembre serán feriados con alcance territorial limitado: el martes 10 sólo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.





