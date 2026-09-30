El Gobierno avanzó este miércoles en París con las negociaciones para eliminar o suspender las PASO en 2027, durante una cena encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con 12 gobernadores y la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto. El encuentro se realizó en la planta baja de la Embajada argentina en Francia, en el marco de la Argentina Week. La reforma electoral es uno de los temas que la Casa Rosada busca destrabar en el Congreso y para eso necesita construir acuerdos con los mandatarios provinciales.

Según una fuente oficial que participó de la reunión, las conversaciones “estaban encaminadas” y existe expectativa de alcanzar un acuerdo para avanzar con el objetivo electoral del Gobierno. La negociación con las provincias se viene desarrollando desde las últimas semanas, con Santilli como uno de los principales interlocutores de la Casa Rosada para conseguir respaldo legislativo a los proyectos impulsados por el Ejecutivo.

La cena también fue utilizada para reforzar el diálogo directo con los gobernadores. Durante el encuentro se repasó la relación entre Nación y las provincias, la evolución de la coparticipación durante el último mes y las conversaciones que el Gobierno mantiene con cada distrito sobre sus agendas particulares.

Santilli estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Pablo Quirno. La presencia de ambos funcionarios mostró la amplitud de la agenda que se abordó durante la reunión, que combinó cuestiones políticas, económicas y de relación federal. Milei, en tanto, no concurrió a la Embajada y permaneció en el hotel para participar por Zoom de la cumbre de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

De la cena participaron Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). También estuvo la vicegobernadora de Córdoba, Myriam Prunotto. La comitiva que participa de la Argentina Week había sido conformada alrededor de una docena de mandatarios provinciales, con variaciones en la lista difundida previamente según las actividades y presencias confirmadas.

Otro de los temas que apareció durante la reunión fue el futuro de las tierras rurales y la inversión extranjera. Los sondeos comenzaron después del fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto una medida cautelar que había impedido la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley de Tierras Rurales.

La intención oficial es analizar un esquema que permita mayor participación de capital privado extranjero, pero que al mismo tiempo contemple resguardos para operaciones relacionadas con Estados extranjeros, zonas de frontera y recursos considerados estratégicos. Durante el tratamiento legislativo de otros proyectos, el Gobierno había retirado el capítulo referido a tierras para facilitar los acuerdos parlamentarios.

Entre las alternativas que comenzaron a evaluarse aparece la posibilidad de incorporar un artículo en el proyecto de Soberanía enviado por el oficialismo al Congreso. La discusión quedó abierta a partir del nuevo escenario judicial y forma parte de las conversaciones que el Gobierno mantiene con los mandatarios provinciales.

La agenda continuará este jueves con la participación de Javier Milei en el acto central de la Argentina Week, que se realizará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde brindará un discurso. Luego, el Presidente se reunirá con Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo y participará de la recepción ofrecida por el mandatario francés a la delegación argentina.