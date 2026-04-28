El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py pero optó por no prestar declaración ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11. La decisión se enmarca en la estrategia de su defensa, que cuestiona pruebas clave dentro de la causa.

Según trascendió, el ex funcionario resolvió guardar silencio hasta que se realice la pericia sobre los audios que impulsaron su salida del organismo. Tanto él como otros implicados sostienen que podría existir una “falsedad” en ese material, lo que —afirman— comprometería la validez de la investigación.

La causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, investiga una presunta red de corrupción que habría operado dentro de la ANDIS para generar beneficios económicos ilegales en perjuicio del Estado.

En ese marco, también fueron citadas a indagatoria otras 29 personas, entre ellas Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, quienes habrían tenido distintos roles dentro del entramado investigado. La magnitud del caso apunta a un esquema que involucraría tanto a funcionarios como a empresarios.

De acuerdo con la hipótesis judicial, la organización habría generado maniobras para desviar fondos públicos, con un perjuicio estimado en más de 75.000 millones de pesos. El magistrado advirtió además sobre la posibilidad de que existan intentos de ocultar activos vinculados a los presuntos delitos.

La investigación también busca determinar si hubo conexiones con otros niveles del poder, en una trama que incluye a más de 20 empresarios y que podría tener derivaciones políticas. En ese sentido, surgieron menciones que apuntan a vínculos con figuras cercanas al oficialismo.

Spagnuolo ya fue procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Mientras avanza el expediente, su decisión de no declarar profundiza la tensión en una causa que podría tener alto impacto político y judicial.