El fiscal federal Carlos Rívolo investiga si el jefe de Sistemas de la Droguería Suizo Argentina, Daniel Díaz, incurrió en posible obstaculización judicial al negarse a desbloquear las claves informáticas de directivos de la empresa durante un procedimiento ordenado por la Justicia.

La medida surge en el marco de la causa que analiza presuntos sobreprecios a la ANDIS, en la que se investigan contrataciones vinculadas a la provisión de insumos destinados a beneficiarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Según la presentación fiscal, la negativa del responsable informático habría impedido que los investigadores accedieran a correos corporativos de directivos, considerados una pieza clave para reconstruir comunicaciones internas de la compañía.

El episodio ocurrió durante un allanamiento realizado el 29 de agosto de 2025, en la sede de la empresa ubicada en la avenida Monroe 801 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se buscaba realizar una copia espejo de archivos pertenecientes a varios ejecutivos. La causa investiga un presunto entramado de sobreprecios en la venta de insumos destinados a programas de la ANDIS, un expediente en el que ya se encuentran procesadas varias personas, entre ellas el ex director del organismo Diego Spagnuolo.

A partir de la indagatoria solicitada por el fiscal, la Justicia intenta determinar si la negativa a desbloquear claves fue una decisión administrativa o si existió una maniobra destinada a entorpecer el avance judicial en una investigación considerada sensible.