Un pedido personal de un rifle de aire comprimido realizado por el diputado del PRO Javier Sánchez Wrba derivó en un inesperado operativo de seguridad dentro del Congreso. El episodio ocurrió cuando el paquete, solicitado a través de una plataforma online, llegó por error al Anexo de Diputados.

El propio legislador reconoció que fue él quien realizó la compra "con fines recreativos", pero que cometió un error al cargar la dirección de entrega. En lugar de consignar su domicilio particular, el envío fue dirigido a su despacho en el edificio legislativo.

La situación generó alerta inmediata cuando el paquete fue sometido a los controles de seguridad habituales. Al detectar que contenía un rifle, se activaron los protocolos correspondientes ante la posibilidad de que se tratara de un arma real.

El incidente rápidamente tomó estado público y generó repercusiones dentro del ámbito político. Desde el Congreso destacaron que los mecanismos de control funcionaron correctamente y evitaron el ingreso sin verificación del objeto.

Tras lo ocurrido, Sánchez Wrba envió una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para aclarar el episodio. Allí explicó que se trataba de un producto de venta libre y uso recreativo, y que el envío al Congreso fue involuntario.

Para respaldar su versión, el diputado adjuntó la factura de compra, dejando constancia del tipo de artículo adquirido.