Diputados acordó el calendario para debatir endeudamiento y discapacidad

La Cámara de Diputados acordó un cronograma para avanzar durante septiembre con los proyectos sobre endeudamiento familiar y Emergencia en Discapacidad, en una sesión en la que oficialismo y oposición terminaron votando juntos los emplazamientos a las comisiones. Las iniciativas tendrán ahora fechas concretas de tratamiento y deberán avanzar hacia la firma de dictámenes.

El primer objetivo de la oposición era llevar ambos temas al recinto este miércoles, pero esa moción no consiguió los dos tercios necesarios para ser aprobada. Sin embargo, sí logró que las comisiones tengan un calendario obligatorio para discutir los proyectos, lo que permite acelerar el proceso legislativo.

Para la Emergencia en Discapacidad, el tratamiento quedó establecido para los miércoles 16 y 23 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda. En la segunda fecha está prevista la firma del dictamen, con la intención de que el proyecto pueda regresar al recinto posteriormente.

El oficialismo acompañó el emplazamiento, aunque dejó clara su diferencia sobre la prórroga de la emergencia. Desde La Libertad Avanza sostuvieron que la emergencia ya está cumplida porque el Gobierno cuenta con una solución para el pago de las prestaciones del sector. Aun así, Gabriel Bornoroni señaló que la comisión que analiza los proyectos ya se encuentra trabajando.

La oposición, en cambio, insistió en la necesidad de extender la emergencia. Juan Marino, de Unión por la Patria, fue quien impulsó el emplazamiento y planteó las fechas de tratamiento, mientras que Germán Martínez sostuvo que existe una mayoría para que el proyecto vuelva al recinto y sea aprobado el 23 de septiembre.

Durante el debate también apareció un reclamo de los sectores aliados al Gobierno. El PRO y la UCR pidieron a La Libertad Avanza que complete las prestaciones vinculadas con discapacidad y que establezca un cronograma de pagos para los prestadores. La respuesta oficial fue que la Casa Rosada comunicará los detalles próximamente.

El emplazamiento referido a discapacidad fue aprobado por 249 votos afirmativos, en una votación que mostró el acompañamiento de distintos bloques opositores y también del oficialismo. Entre los planteos realizados durante la sesión apareció además la necesidad de ordenar las distintas prestaciones que reciben las personas con discapacidad, actualmente distribuidas entre diferentes organismos nacionales.

El segundo eje de la jornada fue el endeudamiento familiar. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, pidió avanzar con cerca de 50 proyectos vinculados con la morosidad y logró que sean emplazadas las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que deberán trabajar sobre las distintas iniciativas.

El cronograma para ese tema contempla reuniones los martes 15, 22 y 29 de septiembre a las 14, con la firma de los dictámenes prevista para la última jornada. La votación del emplazamiento obtuvo también 249 votos afirmativos, aunque registró un voto en contra del diputado santacruceño José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

La discusión sobre las deudas familiares reúne iniciativas de distintos bloques y apunta a un problema que atraviesa tanto a quienes tomaron créditos para consumo como a quienes se endeudaron por cuestiones vinculadas con la producción. Desde Provincias Unidas plantearon que el tratamiento legislativo debe contemplar también al sector financiero, además de las responsabilidades de quienes contrajeron las deudas.

Con el calendario definido, la oposición deberá ahora unificar las cerca de 50 iniciativas sobre endeudamiento familiar y avanzar en una propuesta común para la emergencia en discapacidad. El oficialismo, por su parte, trabajará en sus propios dictámenes y participará de la discusión en las comisiones de Finanzas y Discapacidad.