La Cámara de Diputados inició este miércoles una sesión atravesada por uno de los temas más sensibles para el sur del país: el posible recorte al régimen de zona fría que hoy reduce las tarifas de gas en gran parte de la Patagonia y otras regiones de bajas temperaturas.

El oficialismo logró reunir el quórum mínimo de 129 legisladores y habilitó el debate de un proyecto que redefine el esquema de subsidios energéticos y que podría limitar el alcance del beneficio vigente para millones de usuarios.

El Gobierno consiguió los votos justos

La apertura de la sesión se dio en medio de fuertes cruces políticos y maniobras parlamentarias.

Para alcanzar el número necesario, el oficialismo sumó respaldos clave.

La discusión se superpuso además con otra convocatoria impulsada por la oposición, que pretendía avanzar sobre temas vinculados a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El punto que más preocupa en el sur

El proyecto que comenzó a debatirse apunta a modificar el régimen de subsidios para usuarios residenciales de gas en zonas frías, un sistema que actualmente permite amortiguar el impacto de las facturas en provincias donde las bajas temperaturas obligan a calefaccionar viviendas durante gran parte del año.

La preocupación creció especialmente en la Patagonia porque la iniciativa contempla un esquema más reducido y con posibles límites de consumo.

En el sur, donde los inviernos son extensos y las temperaturas extremas forman parte de la vida cotidiana, la posibilidad de restringir el beneficio encendió alarmas entre usuarios y dirigentes regionales.

Acusaciones de “trampa” y tensión en el recinto

El arranque de la sesión dejó además una fuerte discusión reglamentaria.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de actuar con “mala fe parlamentaria” por adelantar la convocatoria y pidió suspender la sesión.

La respuesta llegó desde el oficialismo. La secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, rechazó el planteo y defendió la continuidad del debate.

Finalmente, el presidente de la Cámara, Martín Menem, desestimó la moción y sostuvo que no existían antecedentes para interrumpir una sesión especial ya iniciada.

Lo que puede cambiar

Además del debate por la zona fría, la sesión incluye el tratamiento de la llamada Ley Hojarasca, tratados internacionales y reconocimientos a veteranos de Malvinas.

Sin embargo, toda la atención quedó puesta en el futuro de los subsidios energéticos y en el impacto que podría tener cualquier modificación sobre provincias donde el gas no es un servicio más, sino una necesidad básica durante buena parte del año.