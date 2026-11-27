Luego de más de 15 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de Presupuesto 2027, en una extensa jornada en la que el oficialismo consiguió avanzar con la iniciativa general, aunque sufrió una derrota en uno de los puntos centrales: el financiamiento destinado a las universidades nacionales.

El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones en la votación en general. La aprobación significó una nueva victoria legislativa para el Gobierno nacional, que durante la misma sesión también logró avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y, previamente, el Senado había aprobado la suspensión de las PASO.

Sin embargo, el tratamiento en particular dejó un resultado adverso para el oficialismo cuando la oposición logró imponer una partida mayor para las universidades nacionales. El artículo vinculado al financiamiento universitario fue rechazado en la versión impulsada por el Gobierno y finalmente se aprobó una alternativa con mayores recursos.

El financiamiento universitario fue el punto de mayor tensión

El artículo 11 del proyecto fue uno de los más discutidos durante la sesión. La propuesta oficial contemplaba partidas por 7,35 billones de pesos, mientras que los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamaban un monto cercano a los 11 billones de pesos.

El capítulo incluido en el dictamen de mayoría del oficialismo fue rechazado por 130 votos negativos contra 121 afirmativos. Luego se puso en consideración el artículo equivalente del dictamen de minoría opositor, que incorporaba el reclamo universitario, y fue aprobado con 138 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.

Además, durante la votación en particular también fue rechazado el capítulo referido a Ciencia y Tecnología, cuestionado por sectores opositores por considerar que afectaba el financiamiento de organismos como el INTI, el INTA y el SENASA.

Un presupuesto con recortes y aumento en Defensa

El Presupuesto 2027 plantea una continuidad del esquema de equilibrio fiscal mediante una reducción de partidas en distintas áreas del Estado. Entre los sectores alcanzados por las modificaciones figuran la inversión en Ciencia y Tecnología, universidades nacionales, vivienda, subsidios energéticos y transporte.

En el detalle del proyecto, la función Vivienda y Urbanismo registra una caída del 21,7% real, mientras que Agua y Alcantarillado baja 12,9% respecto del presupuesto anterior.

Los subsidios también muestran una reducción: los destinados a energía disminuyen un 25,2% real y los de transporte un 16,2% real, lo que implica una menor participación estatal en esos gastos.

En contrapartida, el área de Defensa aparece como la de mayor crecimiento interanual, con un incremento proyectado del 31,5% real respecto de 2026.

Cambios incorporados durante la negociación

Durante la discusión del proyecto también se aprobaron modificaciones acordadas con distintos bloques. Entre ellas, se incorporaron 50 mil millones de pesos para la Jefatura de Gabinete destinados a realizar un relevamiento y un plan de obras para la reparación y modernización de puentes internacionales y pasos fronterizos.

Además, se sumaron 500 millones de pesos adicionales para la aplicación de la Ley de Bosques y 515 millones de pesos en subsidios para el transporte de pasajeros del interior, uno de los reclamos planteados por provincias que cuestionaban la diferencia de asistencia respecto del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El proyecto aprobado en Diputados establece la hoja de ruta financiera del Gobierno nacional para 2027 y ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado.