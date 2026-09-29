“La sociedad sigue defendiendo la universidad pública”: el rector de la UNCo convocó a la quinta marcha federal

Las universidades nacionales atraviesan una nueva semana de conflicto con un paro de actividades que se extenderá del 30 de septiembre al 2 de octubre, en reclamo por el financiamiento del sistema universitario. En este contexto, la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) prepara nuevas acciones de visibilización y la comunidad universitaria ya pone la mirada en la quinta marcha federal en defensa de las universidades, prevista para el próximo 15 de octubre.

El paro de 72 horas forma parte del plan de lucha que los gremios universitarios mantienen frente a la situación presupuestaria y al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante los próximos días, la comunidad universitaria continuará con distintas actividades destinadas a visibilizar el conflicto y reclamar respuestas al Gobierno nacional.

En la UNCo, el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera convocaron a participar de la movilización federal del 15 de octubre, que tendrá réplicas en distintos puntos del país. “El gobierno juega al cansancio pero la sociedad sigue defendiendo la universidad pública”, afirmó Lopes este martes 29 de septiembre, al referirse al escenario que atraviesan las universidades nacionales y convocar a la comunidad a participar de la marcha.

“El 15 marchamos por la ley de Financiamiento Universitario porque el presupuesto que elaboró el Consejo Interuniversitario Nacional es el que contiene las necesidades de la ley que el gobierno nacional sigue sin cumplir”, sostuvo Lopes.

Higuera también convocó a la comunidad universitaria y sostuvo que el conflicto excede la discusión presupuestaria. “Convocamos a la comunidad de todo el país a la movilización”, expresó la vicerrectora, quien afirmó que “este modelo económico no quiere universidad pública, ni sistema científico y tecnológico”.

Autoridades de la UNCo y gremios universitarios coordinaron acciones para la marcha federal.

En ese sentido, Higuera destacó el papel de las universidades nacionales en el escenario actual y señaló que “son la principal resistencia” al modelo económico que impulsa el Gobierno nacional.

Como parte de la organización de las próximas acciones, Lopes y Higuera mantuvieron un encuentro con representantes de los gremios universitarios para avanzar en la coordinación de la marcha federal y de una jornada de visibilización del conflicto que se realizará el jueves 8 de octubre en la UNCo.

De esta manera, el cronograma de protesta tendrá distintos momentos durante las próximas semanas: al paro nacional de 72 horas del 30 de septiembre al 2 de octubre se sumará la jornada de visibilización prevista para el 8 de octubre y, posteriormente, la quinta marcha federal universitaria del 15 de octubre.