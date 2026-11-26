La Cámara de Diputados comenzó este jueves el debate del Presupuesto 2027, uno de los principales objetivos legislativos del Gobierno, en una sesión atravesada desde sus primeros minutos por cruces en torno al financiamiento universitario, la discapacidad y diferentes organismos científicos y técnicos.

El proyecto enviado por el Ejecutivo proyecta para el próximo año un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar oficial de $1.847,60 para diciembre de 2027.

La iniciativa mantiene además el superávit fiscal como uno de los principales objetivos de la política económica. El tratamiento comenzó con una discusión entre el oficialismo y sectores opositores por la forma en que deberán votarse algunos de los artículos más sensibles del proyecto.

El diputado Maximiliano Ferraro presentó una moción para que sean sometidos a votación nominal los artículos relacionados con el financiamiento universitario, CONICET, INTI, INTA, Senasa y discapacidad. El planteo recibió el respaldo de Unión por la Patria y del bloque Unidos.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, respondió que el pedido debía realizarse durante el tratamiento en particular porque no correspondía a una moción de orden y dispuso avanzar con el debate general del Presupuesto.

Universidades y discapacidad, entre los puntos de mayor tensión

Uno de los principales focos de discusión está puesto en el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto mantiene cuestionamientos opositores sobre los recursos previstos para el sistema universitario, mientras que para discapacidad se incorporaron partidas luego de las negociaciones parlamentarias.

La moción presentada por Ferraro apuntó específicamente al artículo 12, relacionado con universidades; los artículos 6 y 7, vinculados con CONICET; el artículo 20, que alcanza a INTI, INTA y Senasa; y los artículos 34 y 35, relacionados con discapacidad.

La discusión en particular será determinante para conocer qué redacción conserva finalmente cada uno de esos puntos si el proyecto consigue avanzar.

El oficialismo busca que la aprobación del Presupuesto funcione además como una señal de previsibilidad económica para 2027.

Aprobaron cambios en la Carta Orgánica del Banco Central

Antes de ingresar al debate presupuestario, Diputados aprobó una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La votación terminó con 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones.

La extensa agenda parlamentaria contempla además acuerdos comerciales vinculados con el Mercosur y la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, entre otras iniciativas.

En cambio, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como Ley Malvinas, no será tratado durante esta sesión.

Su discusión fue postergada para las sesiones extraordinarias de diciembre, luego de haber formado parte de las negociaciones legislativas de las últimas semanas.

Con el debate general ya iniciado, el Gobierno buscará ahora conseguir los respaldos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027, mientras la discusión artículo por artículo anticipa nuevos cruces por algunas de las partidas más sensibles del proyecto.