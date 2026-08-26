Diputados aprobó la reforma del Banco Central y ahora va al Senado

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los principales proyectos económicos impulsados por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora será girada al Senado para continuar con su tratamiento.

El proyecto busca establecer nuevas reglas para el funcionamiento de la autoridad monetaria y, principalmente, impedir que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Para el oficialismo, la modificación apunta a evitar que futuros gobiernos puedan recurrir a la emisión para cubrir sus necesidades fiscales.

La propuesta fue presentada en el recinto por el diputado Santiago Pauli, quien sostuvo que el objetivo central es “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”. Según planteó, durante años el Banco Central fue utilizado como una herramienta para financiar al Estado y esa práctica terminó derivando en inflación.

Uno de los cambios centrales establece la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. De aprobarse definitivamente, el BCRA no podrá otorgar adelantos transitorios al Estado ni comprar directamente títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa también modifica el esquema de objetivos que tiene actualmente la entidad. El oficialismo busca dejar atrás la ampliación de funciones establecida en 2012 y establecer como único objetivo la preservación del valor de la moneda.

Otro de los puntos incluidos en la reforma establece restricciones sobre la transferencia de resultados del Banco Central al Tesoro. Las ganancias contables o generadas por diferencias de cambio no podrán ser transferidas al Estado, mientras que los resultados deberán priorizar la absorción de pérdidas acumuladas, el fortalecimiento patrimonial o la cancelación de deuda pública.

El proyecto también contempla la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y establece modificaciones en las reglas relacionadas con la administración y el resguardo de las reservas internacionales.

Uno de los artículos que generó cuestionamientos de la oposición está relacionado precisamente con las reservas. El texto establece que los activos que las integran son inembargables y habilita al Banco Central a utilizarlos como garantía en operaciones propias de banca central.

Desde los bloques opositores también cuestionaron las modificaciones previstas para la conducción de la entidad. La reforma establece que para remover al presidente del BCRA y a los integrantes de su directorio deberá existir una causal grave y el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.

El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, cuestionó la idea de establecer un esquema de tanta rigidez y sostuvo que el Banco Central debe responder al interés general del país y al rumbo definido por el Poder Ejecutivo.

Desde Unión por la Patria también criticaron que el Congreso estuviera discutiendo la reforma del organismo monetario mientras existen otros problemas económicos que, según plantearon, deberían ser atendidos de manera prioritaria.

Agustín Rossi apuntó específicamente contra el nuevo mecanismo de remoción de autoridades y sostuvo que la modificación podría permitir que los actuales funcionarios del Banco Central continúen en sus cargos incluso si cambia el Gobierno.

El debate también incluyó cuestionamientos al artículo referido a las reservas como garantía. Desde el peronismo solicitaron que ese punto fuera votado de manera particular, pero el oficialismo consiguió avanzar con la votación por capítulos, que incluyó varios artículos en conjunto.

Finalmente, La Libertad Avanza consiguió reunir los votos necesarios con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.

Con la media sanción obtenida este miércoles, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central continuará ahora su recorrido en el Senado, donde el oficialismo deberá volver a construir acuerdos para conseguir la aprobación definitiva de una de las iniciativas que considera centrales para consolidar su política monetaria.