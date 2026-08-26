Diputados debate la reforma del Banco Central en una sesión clave

La Cámara de Diputados abrió este miércoles una sesión clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca darle media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la nueva Ley de Inocencia Fiscal. La Libertad Avanza (LLA) logró reunir 129 legisladores, el número necesario para alcanzar el quórum e iniciar el debate.

La jornada comenzó al mediodía y se prevé que tenga una duración de al menos 15 horas, por lo que la discusión podría extenderse hasta la madrugada. El oficialismo llegó al recinto con el respaldo del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras negocia durante el desarrollo de la sesión para sostener los acuerdos alcanzados.

El proyecto de reforma del Banco Central es uno de los principales objetivos de la Casa Rosada. La iniciativa propone establecer como objetivo central de la entidad la preservación del valor de la moneda y busca impedir que el organismo financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria.

Entre los cambios planteados también se encuentra la prohibición de los adelantos transitorios al Tesoro, además de restricciones para la compra de títulos públicos en el mercado primario. El proyecto limita, a su vez, la distribución de utilidades del BCRA a las ganancias genuinas obtenidas por la entidad.

Otro de los puntos centrales es el intento de reforzar la independencia del Banco Central. Para remover a su presidente y a sus directores se propone exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, una modificación que busca dificultar cambios en la conducción del organismo.

La iniciativa generó fuertes cuestionamientos de distintos sectores de la oposición. Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto manifestó su rechazo al proyecto, mientras que otros bloques plantearon modificaciones como condición para acompañarlo. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, aseguró que su espacio propuso tres cambios y dejó abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo durante la sesión.

El segundo proyecto de peso es la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, que amplía el universo de contribuyentes que podrán acceder al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. La propuesta elimina los actuales límites de ingresos y patrimonio para ingresar a ese esquema y extiende sus beneficios hasta diciembre de 2027.

Además, el proyecto establece modificaciones en las multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas, mientras mantiene facultades de fiscalización para ARCA en determinados casos. El Gobierno busca con esta iniciativa facilitar la incorporación al sistema formal de capitales que actualmente no se encuentran declarados.

La sesión también contempla otros proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). También se incluyó una reducción del IVA para la fécula de mandioca y distintos proyectos de declaración.

A último momento se incorporó además la denominada Ley Joaquín, una iniciativa que establece medidas de seguridad para espacios deportivos y recreativos y que surgió tras la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero en Junín de los Andes después de que un arco de fútbol cayera sobre él.

En paralelo, la oposición intentó incorporar al debate proyectos vinculados al endeudamiento de las familias argentinas. Unión por la Patria y Provincias Unidas buscaron que se trataran iniciativas relacionadas con las dificultades para afrontar créditos y moras, pero el planteo no consiguió los votos necesarios.

La propuesta fue rechazada por 133 votos contra 107 y 11 abstenciones. Desde la oposición cuestionaron que el endeudamiento familiar no formara parte del temario y anticiparon que continuarán insistiendo para que el Congreso discuta la problemática.

Mientras avanza la sesión, Milei sigue el debate desde la Quinta de Olivos y la Casa Rosada desplegó a parte de su mesa política en el Congreso. El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt; y Eduardo “Lule” Menem participan de las negociaciones con los bloques aliados para acompañar al oficialismo durante las votaciones.

El resultado de esta jornada será relevante para el Gobierno, que busca demostrar que mantiene capacidad de negociación en Diputados y avanzar con una agenda económica y legislativa que tendrá como próximo gran objetivo el Presupuesto 2027.