La Cámara de Diputados de la Nación Argentina comenzó a definir la integración y autoridades de sus comisiones en la previa del inicio del período ordinario de sesiones, en un esquema que refleja el equilibrio de fuerzas entre oficialismo y oposición.

En ese marco, La Libertad Avanza logró retener el control de espacios estratégicos, como la comisión de Legislación General, que continuará presidida por Santiago Santurio. Por otro lado, la vicepresidencia primera quedó en manos de Varinia Lis Marín, de Unión por la Patria, mientras que el radical Diógenes González ocupará la vicepresidencia segunda.

En la comisión de Industria, el oficialismo optó por ceder la presidencia a un aliado, el diputado José Luis Garrido, en una estrategia para consolidar mayorías.

Mientras, la comisión de Cultura quedó bajo conducción de Lorena Pokoik, mientras que la de Pymes será presidida por Pablo Farías.

En tanto, el kirchnerismo retuvo la comisión de Economía, que será encabezada por Julia Strada, con el libertario Adrián Ravier como vicepresidente.

El esquema refleja un reparto negociado de poder, donde el oficialismo asegura posiciones clave mientras habilita participación de aliados y opositores en áreas específicas.