El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabeza este martes una nueva reunión de la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, en un contexto marcado por la polémica por los vuelos oficiales y las novedades en la causa $Libra.

El encuentro reunirá a funcionarios clave del oficialismo, entre ellos el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial Santiago Caputo, entre otros.

También podría participar la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele intervenir en este tipo de encuentros y tiene un rol central en el armado político del oficialismo. En lo formal, la reunión apunta a definir la estrategia legislativa de cara a 2026, con el objetivo de avanzar en iniciativas como la modificación de la Ley de Glaciares y el envío de una nueva ley de financiamiento universitario.

Además, dentro del oficialismo crece el consenso sobre la necesidad de impulsar una reforma política que modifique el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El encuentro también funciona como instancia de contención interna, luego de una semana compleja para el Gobierno, atravesada por la polémica por el uso del avión presidencial y por nuevas revelaciones en la causa $Libra.

En ese expediente, recientes peritajes sobre el teléfono de Mauricio Novelli habrían arrojado eventuales intercambios con integrantes del Gobierno, lo que volvió a poner el tema en el centro de la agenda política.