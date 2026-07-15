El bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados solicitó una reunión con el embajador del Reino Unido en la Argentina, David Cairns, y presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique las actuaciones oficiales tras la navegación del patrullero HMS Medway, de la Royal Navy, por aguas bajo jurisdicción argentina.

El episodio ocurrió entre el 4 y el 5 de julio, cuando el buque zarpó desde Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, y arribó al puerto chileno de Punta Arenas. La iniciativa fue impulsada por los diputados Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moira Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, quienes expresaron su preocupación por el desplazamiento de la embarcación.

En el pedido de informes dirigido al canciller Pablo Quirno y al ministro de Defensa, Carlos Presti, los legisladores solicitaron que el Gobierno detalle qué información tenía sobre la navegación del HMS Medway, si el Reino Unido notificó previamente el recorrido, tal como establecen los acuerdos bilaterales firmados en 1990, y si evalúa impulsar un reclamo diplomático.

Además, requirieron precisiones sobre si el tránsito del patrullero se ajustó a los convenios vigentes entre ambos países, cuáles fueron las actuaciones de la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento, y qué medidas se prevén para reforzar el monitoreo y control de los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional.

Como fundamento de la iniciativa, los diputados señalaron que distintas versiones periodísticas sostienen que la Armada Argentina habría detectado el paso del buque sin una notificación previa, situación que habría motivado la intervención de la Cancillería y el análisis de un eventual reclamo diplomático. Sin embargo, remarcaron que el Reino Unido sostiene que la navegación fue comunicada oportunamente, lo que genera versiones contrapuestas sobre un hecho que consideran de relevancia institucional.

Los legisladores afirmaron que el Congreso debe ejercer su función de control sobre el Poder Ejecutivo y conocer con precisión las actuaciones oficiales frente a un episodio que, sostuvieron, involucra la defensa de la soberanía argentina y los intereses estratégicos del país en el Atlántico Sur.

El pedido de informes deberá ser analizado por la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y, en caso de obtener dictamen favorable, será sometido a votación en el recinto.