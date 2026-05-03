Manuel Adorni en el Congreso: blindado por Javier Milei, cuestionado por su silencio

El informe de gestión que presentó el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni el miércoles en la Cámara de Diputados dejó una certeza: el total respaldo del presidente Javier Milei a uno de sus funcionarios de mayor confianza -quien además desempeña tareas como su vocero-, envuelto en una serie de escándalos que podrían dar cuenta de presunto enriquecimiento ilícito y dádivas, delitos tipificados en el Código Procesal Penal de la Argentina.

Pero no solo fue el presidente Milei quien acompañó a Adorni el miércoles en una sesión que comenzó alrededor de las 10.00 y se extendió durante casi siete horas; sino que también se hicieron presentes para brindar apoyo los ministros más pesados del Gabinete.

Entre ellos Luis “Toto” Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud), Pablo Quirno (Canciller), Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y el armador electoral en las sombras, Santiago Caputo.

Como era de esperarse, Manuel Adorni se limitó en su informe -que duró cerca de una hora y media- a hablar de los logros alcanzados por el Gobierno nacional bajo la administración de Javier Milei, en distintos ámbitos como economía, salud, seguridad, reducción del gasto público, herencia del kirchnerismo, entre otras cosas.

El rol de la oposición

Luego de eso comenzaron las preguntas de los diputados, desde ya, por fuera de La Libertad Avanza (LLA). Consultaron legisladores de distintos bloques, aunque el ambiente todavía no era hostil para el jefe de Gabinete porque no aparecían las consultas vinculadas a los escándalos de presunta corrupción en los cuales está envuelto.

Hacia el final de la sesión, los diputados -principalmente del peronismo- se hicieron un festín y apuntaron todos sus cañones contra Adorni, con preguntas que tuvieron que ver con sus inconsistencias patrimoniales.

Específicamente la adquisición de propiedades durante su estadía en la Administración Pública, sus viajes al exterior pagados en dólares y en efectivo, sus vínculos con el periodista Marcelo Grandio (presuntas dádivas), el préstamo de dinero en efectivo de dos mujeres vinculadas con las fuerzas de seguridad y reiterados ingresos de su escribana a la Casa Rosada.

Sobre todo eso Manuel Adorni no dio respuestas claras y solamente se limitó a decir que el dinero que gastó en sus viajes personales es propio y no de las arcas del Estado, algo que no condice con su sueldo como funcionario (alrededor de $4.000.000) por sus excesivos gastos en dólares.

Causas judiciales

Salvo la causa del viaje de la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti a Estados Unidos en una comitiva oficial del Gobierno para acompañar al funcionario -donde según la Justicia no existió delito-, el resto de las investigaciones por inconsistencias patrimoniales avanzan en el ámbito judicial.

Manuel Adorni tiene abierta una causa por enriquecimiento ilícito, donde la Justicia investiga la adquisición dólares, compra de propiedades y deudas que no van de la mano con sus ingresos como funcionario público. Además, lo investigan por traslados en aviones privados, sobre todo, a Punta del Este (Uruguay).

El respaldo del Gobierno nacional, al menos por ahora, quedó de manifiesto. En contraposición, las respuestas a la ciudadanía brillan por su ausencia.



