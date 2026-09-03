DNI electrónico 2026: cuánto cuesta y quiénes deben renovarlo

El nuevo DNI electrónico que comenzó a emitirse en 2026 no implica una renovación obligatoria para todas las personas durante septiembre. Los documentos anteriores mantienen su vigencia hasta la fecha de vencimiento, por lo que quienes tengan un ejemplar válido no necesitan reemplazarlo únicamente por el cambio de formato.

Quiénes deben renovar el DNI

La renovación corresponde a quienes tengan un DNI cuya fecha de vencimiento figure durante septiembre de 2026. También deben iniciar un nuevo trámite quienes hayan perdido el documento, hayan sufrido un robo, tengan la credencial deteriorada o necesiten actualizarla por un cambio de domicilio.

En el caso de los menores, existen además actualizaciones que son obligatorias por edad. La primera debe realizarse entre los 5 y los 8 años, mientras que la segunda corresponde al cumplir los 14. Si esas edades se alcanzan durante septiembre o la actualización todavía está pendiente, el trámite debe realizarse.

El nuevo documento incorpora una tarjeta de policarbonato con un chip de lectura sin contacto, junto con diferentes elementos de seguridad destinados a proteger los datos y dificultar su falsificación. La modificación de sus características fue establecida por la Disposición 55/2026 de Renaper, que entró en vigencia el 1° de febrero de este año.

Además, el DNI electrónico cuenta con características que permiten utilizarlo como documento electrónico de viaje dentro del Mercosur, en línea con los estándares internacionales aplicados a los documentos de identificación y viaje.

Para quienes necesitan realizar el trámite, el DNI regular para ciudadanos argentinos cuesta $10.000. Ese valor contempla las actualizaciones correspondientes a los 5/8 y 14 años, los cambios de domicilio, las rectificaciones y la emisión de nuevos ejemplares por pérdida, robo o deterioro.

El primer DNI de las personas nacidas en territorio argentino, desde el nacimiento hasta los 18 años, no tiene costo. Tampoco se cobra la primera rectificación realizada en el marco de la Ley de Identidad de Género, según el tarifario oficial de Renaper.

Quienes necesitan recibir el documento en un plazo menor pueden optar por modalidades especiales. El DNI exprés cuesta $26.000 y tiene una entrega prevista dentro de las 96 horas hábiles. El trámite con entrega en 24 horas tiene un valor de $41.000.

La alternativa más rápida es el DNI al instante, que cuesta $57.000. Esta modalidad está disponible únicamente en determinadas sedes habilitadas y permite retirar la credencial entre dos y seis horas después de completar la identificación, siempre que finalice correctamente el proceso de verificación.

Para los ciudadanos extranjeros, las tarifas son diferentes. La primera identificación, las actualizaciones y la emisión de un nuevo ejemplar tienen un costo de $20.000, de acuerdo con el tarifario vigente de Renaper.

Por lo tanto, quienes tengan un DNI vigente no necesitan hacer ningún trámite especial por la llegada del nuevo formato. La fecha de vencimiento que figura en el frente de la credencial continúa siendo el dato principal para determinar cuándo corresponde realizar la renovación.