La camioneta Toyota Hilux del médico mendocino Agustín Añó continúa atrapada en la Pampa de Leoncito, San Juan, casi un mes después de haber ingresado a un sector de barrizales de circulación restringida. El hecho ocurrió el 8 de agosto de 2026 y el vehículo todavía no fue removido.

Añó, de 46 años, recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros con la camioneta sobre el terreno arcilloso. El paso del vehículo dejó huellas que todavía permanecen visibles y surcos de hasta 25 centímetros de profundidad.

Las autoridades todavía no definieron cuándo retirarán la Toyota Hilux porque buscan realizar una maniobra que provoque el menor daño ambiental posible. Mientras tanto, el lugar permanece custodiado por Gendarmería Nacional y la causa contra Añó continúa en trámite. Los análisis realizados estiman que el terreno podría necesitar cerca de 80 años para recuperarse.

La camioneta sigue en el lugar casi un mes después

Casi un mes después del episodio que generó preocupación por el daño causado en la Pampa de Leoncito, la camioneta continúa en el mismo sector donde quedó atrapada.

Las nuevas imágenes muestran que, aunque las lluvias modificaron nuevamente el aspecto de la superficie y el suelo recuperó su característica apariencia de arcilla quebradiza, las marcas provocadas por el vehículo siguen visibles.

El dato que preocupa es la profundidad de algunos de los surcos: llegan hasta 25 centímetros, sobre un terreno considerado especialmente sensible.

El caso fue informado nuevamente este jueves y mantiene dos cuestiones abiertas: cuándo será posible retirar el vehículo y qué resolución tendrá la causa contra el conductor.

El daño podría tardar 80 años en revertirse

El impacto sobre la superficie no se limita al lugar exacto donde quedó atascada la camioneta.

Según los análisis realizados, el recorrido del vehículo provocó alteraciones sobre el terreno y las huellas permanecen pese a las condiciones climáticas posteriores. Los estudios citados en el expediente estiman que la recuperación natural podría demandar alrededor de 80 años.

La estimación resulta especialmente relevante por las características de la Pampa de Leoncito: se trata de un ambiente donde el suelo presenta una alta sensibilidad frente al tránsito vehicular, particularmente cuando se encuentra húmedo.

Por eso, una maniobra destinada simplemente a sacar el rodado podría generar un nuevo impacto sobre una superficie que ya fue afectada.

El retiro se demora para evitar un daño mayor

Las autoridades todavía no establecieron una fecha para retirar la Toyota Hilux.

La decisión responde a una cuestión ambiental: antes de mover el vehículo debe determinarse cuál es la alternativa que permita extraerlo generando la menor afectación posible sobre el terreno.

Mientras tanto, el sector permanece bajo custodia de Gendarmería Nacional, que busca impedir que el vehículo sea retirado por cuenta propia y que se produzcan nuevas alteraciones en el suelo.

La situación genera así una paradoja: la camioneta debe ser retirada, pero retirarla sin planificación podría provocar otro daño.

Qué pasó el 8 de agosto

El episodio ocurrió el 8 de agosto, cuando Agustín Añó ingresó con una Toyota Hilux a un sector restringido de la Pampa de Leoncito.

De acuerdo con la investigación, el médico avanzó aproximadamente 1,5 kilómetros sobre el terreno hasta que la camioneta quedó atascada.

Durante el trayecto quedaron marcas sobre la superficie. En los intentos posteriores por salir también se produjeron nuevas huellas.

El caso derivó en una investigación ante el Juzgado de Paz de Calingasta. Añó se presentó ante la Justicia y quedó imputado en el expediente contravencional.

La causa contra el médico continúa

La investigación busca establecer las responsabilidades y las eventuales medidas que correspondan por el ingreso al sector protegido.

En agosto, el juez Daniel Troche había señalado que los accesos contaban con cartelería sobre las actividades permitidas, las restricciones y las condiciones para circular. Añó, por su parte, había manifestado que desconocía las limitaciones para transitar por el lugar y cuestionó la señalización.

El expediente incorporó además informes técnicos destinados a determinar la magnitud del impacto producido sobre la superficie.

Según información publicada posteriormente por medios sanjuaninos, un informe de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) estimó el período de recuperación en aproximadamente 80 años.

Un problema que va más allá de una sola camioneta

El episodio puso nuevamente el foco sobre un problema más amplio: cómo controlar el ingreso de vehículos a ambientes naturales extremadamente frágiles.

No se trata únicamente de evitar que una camioneta quede atrapada. El tránsito de un vehículo pesado puede modificar la superficie, generar surcos, alterar la estructura del suelo y dejar marcas que permanecen mucho después de que desaparece el barro.

En este caso, además, el episodio se produjo mientras el terreno atravesaba un proceso de recuperación luego de las lluvias.

La Pampa de Leoncito es considerada un espacio de alto valor natural y turístico de San Juan, y su preservación requiere evitar nuevos ingresos vehiculares no autorizados.

Un antecedente reciente en la Patagonia

El problema no es exclusivo de San Juan. En Villa Pehuenia, también hubo preocupación por el ingreso de camionetas 4x4 a sectores de alta fragilidad ambiental. En ese caso, vecinos y prestadores turísticos advirtieron sobre vehículos que utilizaban sectores no habilitados y reclamaron mayores controles.

Otro caso tuvo una consecuencia judicial concreta: dos personas que ingresaron con camionetas 4x4 a la Laguna Corazón, dentro del Área Natural Protegida Batea Mahuida, recibieron una suspensión de juicio a prueba que incluyó 96 horas de trabajo comunitario y el financiamiento de cartelería.

La comparación permite dimensionar que los ingresos vehiculares a ambientes protegidos no son solamente una cuestión de circulación: pueden derivar en investigaciones, sanciones y medidas destinadas a reparar o prevenir nuevos daños.