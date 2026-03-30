Sindicatos docentes y agrupaciones estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires realizarán este martes una jornada de clases públicas frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito.

La actividad comenzará a las 10 en la Facultad de Filosofía y Letras y luego se trasladará hasta la calle Miró al 500, en la Ciudad de Buenos Aires, donde reside el funcionario.

La protesta se da en el marco del paro nacional de 72 horas impulsado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea a federaciones como Conadu y Conadu Histórica. El objetivo de la convocatoria es visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, en un contexto de reclamos salariales y recortes en el sector.

Desde las organizaciones señalaron el contraste entre los ingresos docentes -con salarios que rondan los 228 mil pesos para cargos iniciales- y el patrimonio del funcionario.

La manifestación también se vincula con las investigaciones judiciales en curso sobre Adorni, quien junto a su esposa, Bettina Angeletti, adquirió recientemente una propiedad en la zona.