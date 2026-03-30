Llenar el tanque ya supera los $100 mil y el conflicto en Medio Oriente empuja el precio de la nafta en Argentina. La suba del petróleo a nivel global empieza a sentirse con fuerza en el bolsillo, en medio de un contexto internacional cada vez más tenso.

El impacto está directamente vinculado a la escalada del conflicto en Medio Oriente, que viene presionando al alza el valor del crudo y trasladando ese incremento a los surtidores.

Según datos relevados, el precio del litro de nafta ya superó los $2.000 en la Ciudad de Buenos Aires, lo que marca un nuevo umbral en el costo del combustible.

En ese contexto, llenar un tanque promedio de 50 litros puede superar los $100.000, una cifra que refleja el fuerte impacto en la economía cotidiana.

El aumento no es menor: en las últimas semanas, el precio de la nafta acumuló una suba cercana al 20%, impulsada por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

Esta dinámica responde a la incertidumbre global. Cada escalada en el conflicto genera presión sobre la oferta de crudo, lo que repercute de forma casi inmediata en países importadores o con precios atados a la evolución internacional.

Así, lo que ocurre a miles de kilómetros termina teniendo consecuencias directas en Argentina, donde los precios en los surtidores muestran variaciones constantes.

El escenario, además, no da señales de alivio en el corto plazo. Con la guerra aún en desarrollo, los valores del petróleo podrían seguir en ascenso, lo que mantiene en alerta tanto a consumidores como a distintos sectores de la economía.

Por ahora, el efecto es concreto: cargar combustible es cada vez más caro y se convierte en uno de los gastos más sensibles del día a día.