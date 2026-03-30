El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó nuevamente en el centro de la escena tras la compra de un departamento en Caballito por USD 230.000. Según registros oficiales, la operación se concretó en noviembre de 2025, apenas dos semanas después de su designación en el cargo, y se realizó mediante una hipoteca privada otorgada por las propias vendedoras del inmueble.

La propiedad, ubicada sobre la calle Miró en la Ciudad de Buenos Aires, cuenta con casi 200 metros cuadrados y cochera, en una de las zonas más cotizadas del barrio.

El esquema de pago incluyó un desembolso inicial y la financiación de aproximadamente USD 200.000, lo que despertó interrogantes por tratarse de un mecanismo no bancario. La adquisición se suma a otros movimientos patrimoniales, como una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal Argentina mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, centrada en la evolución de los bienes del funcionario.

Desde el entorno de Adorni sostienen que no hubo irregularidades y aseguran que su patrimonio proviene de más de 25 años de actividad privada.