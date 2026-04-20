El mercado cambiario cerró el viernes 17 de abril con el dólar oficial a $1390 para la venta y $1340 para la compra, mientras que el dólar blue alcanzó un precio de $1405 para la venta y $1390 para la compra.

Estos valores reflejan la última cotización antes del inicio de la semana cambiaria del lunes 20 de abril, fecha en la cual se espera que se actualicen las cotizaciones en los distintos mercados.

Además, otras variantes del dólar presentaron las siguientes cotizaciones aproximadas para esa jornada:

Dólar tarjeta: venta a $1807,00Dólar CCL: venta a $1439,38Dólar MEP: venta a $1399,07Dólar mayorista: venta a $1364,50

Cotización del dólar oficial y blue al cierre del viernes 17 de abril

Por su parte, el euro se cotizó con un rango de compra en $1550,00 y venta en $1650,00, mostrando la dinámica de las principales monedas extranjeras en el mercado local.

El viernes 16 de abril fue el último día hábil previo al cierre del mercado cambiario, donde la divisa oficial cerró a $1390 para la venta, y el dólar blue se ubicó en $1405 para la misma operación, valores que se mantienen vigentes hasta la apertura del lunes 20 de abril.