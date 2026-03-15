El mercado cambiario argentino cerró la semana con una señal de menor presión sobre el tipo de cambio: el dólar se ubicó en su mayor distancia respecto del techo de la banda de flotación en los últimos ocho meses.

El dólar mayorista terminó la semana en $1.396,50, mientras que el límite superior establecido por el Banco Central de la República Argentina se ubicó en $1.627,97. La diferencia implica que la cotización se encuentra un 14,2% por debajo del nivel que habilitaría la intervención directa de la autoridad monetaria mediante ventas de divisas.

En paralelo, el dólar minorista cerró en $1.420, el dólar blue se ubicó en $1.415, mientras que en los mercados financieros el dólar MEP terminó en $1.418,15 y el contado con liquidación (CCL) alcanzó $1.465,76.

La distancia entre el tipo de cambio oficial y el techo de la banda se amplió progresivamente en las últimas semanas. De acuerdo con la evolución del esquema cambiario, el límite superior pasó de $1.529,03 a comienzos de enero a $1.627,97 hacia mediados de marzo.

En contraste, el dólar mayorista mostró una tendencia descendente en los últimos días, lo que contribuyó a ampliar la brecha dentro del rango permitido. Un informe de la consultora Outlier explicó que durante la semana el mercado intentó llevar la cotización por encima de los $1.400, aunque ese movimiento fue contenido por operaciones en el mercado de futuros.

“El tipo de cambio oficial intentó superar los $1.400, pero las ventas en el mercado de futuros lograron mantenerlo por debajo de ese umbral y terminó en mínimos”, señalaron desde la consultora.

Para analistas del mercado, la evolución del dólar en las próximas semanas dependerá de la dinámica inflacionaria, la política monetaria y el contexto internacional, variables que seguirán influyendo en el comportamiento del tipo de cambio y en las expectativas financieras.