El dólar mayorista registró este lunes su cuarta suba consecutiva y cerró en $1.481, mientras que el dólar blue avanzó hasta $1.540, el valor más alto desde octubre de 2025. En tanto, el Banco Nación mantuvo la cotización para la venta en $1.500.

En el mercado oficial, el tipo de cambio mayorista subió tres pesos (0,2%), en una jornada con un volumen de operaciones de USD 582,3 millones en el segmento de contado. Pese al incremento, el dólar oficial acumula una variación de apenas 1,8% en lo que va de 2026. El valor del mayorista continúa por debajo del techo de la banda cambiaria fijado por el Banco Central, ubicado en $1.831,31, lo que deja una diferencia de 23,7% respecto del límite de intervención. Por su parte, el dólar blue avanzó $10 y alcanzó los $1.540, su mayor cotización en nueve meses. Durante julio acumula una suba de $25, mientras que la brecha entre el valor que pagan las cuevas por los billetes y el precio ofrecido por los bancos continúa incentivando la operatoria en el mercado informal.

Analistas del mercado señalaron que la estabilidad financiera y el ingreso sostenido de divisas favorecen el escenario cambiario. Gustavo Ber, economista del Estudio Ber, sostuvo que el mayor flujo de oferta permitió mantener la calma en el mercado, mientras que las licitaciones del Tesoro ayudaron a absorber pesos y moderar las presiones sobre el tipo de cambio.

En la misma línea, un informe de la consultora Puente indicó que la combinación de compras oficiales de divisas, menor inflación y estabilidad cambiaria fortalece la consistencia macroeconómica. Además, consideró que, si la demanda privada de dólares continúa contenida, el Banco Central podrá seguir acumulando reservas sin generar mayores tensiones cambiarias.

El contexto también estuvo acompañado por los datos difundidos por el INDEC, que informó un superávit comercial de USD 2.194 millones en junio, impulsado por exportaciones que alcanzaron un récord histórico para ese mes.

A su vez, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que durante 2026 ingresarán USD 57.168 millones por exportaciones de los sectores agropecuario, energético y minero, una cifra que superaría el récord alcanzado en 2022 y que anticipa un mayor flujo de divisas durante el segundo semestre del año.