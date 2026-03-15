El clima se presenta inestable este domingo en Neuquén, con lluvias a lo largo de toda la jornada, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y un marcado descenso de la temperatura. El pronóstico anticipa que será el día de mayor intensidad del fenómeno que comenzó a sentirse durante el sábado en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada estará marcada por precipitaciones durante prácticamente todo el día en la capital neuquina y el área de influencia. Durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias aisladas, mientras que por la tarde y la noche las precipitaciones podrían volverse más constantes.

A este panorama se suma un viento persistente durante todo el domingo, con ráfagas que podrían acercarse a los 80 km/h especialmente por la tarde, lo que reforzará la sensación de inestabilidad.

En cuanto a la temperatura, el ingreso de aire húmedo y frío provocará un descenso térmico, con una mínima estimada en 15 grados y una máxima que rondará los 20 grados.

El fenómeno forma parte de un sistema frontal que comenzó a afectar a la provincia durante el sábado, provocando lluvias débiles pero persistentes y ráfagas fuertes en distintas localidades. Según informaron desde Defensa Civil provincial, las condiciones climáticas se intensificarán durante este domingo.

Durante las últimas horas diversas localidades registraron ráfagas intensas. En sectores del centro provincial se reportaron vientos cercanos a los 50 km/h con ráfagas que alcanzaron los 75 km/h, mientras que en distintas localidades cordilleranas las precipitaciones comenzaron a aparecer acompañadas de viento sostenido.

Entre los lugares donde se detectaron estas condiciones figuran Zapala, Picún Leufú, Las Lajas, Bajada del Agrio y Villa La Angostura, donde además se registraron lloviznas y ráfagas que rondaron los 70 km/h. También hubo reportes de lluvia y viento en San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Villa Traful.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por lluvia y viento en sectores de la cordillera y el sur provincial, donde incluso se emitió alerta naranja por precipitaciones en algunas áreas.

Las autoridades indicaron que este sistema de inestabilidad podría mantenerse activo hasta el martes, con precipitaciones persistentes y viento fuerte en distintas regiones de la provincia.

Para este domingo, en tanto, la recomendación es extremar precauciones ante las ráfagas intensas y las lluvias, ya que será la jornada con mayor intensidad del temporal en Neuquén.