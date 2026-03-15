La Bodega Malma celebró la apertura de la vendimia con un evento que reunió a bodegueros, visitantes y referentes del sector vitivinícola en San Patricio del Chañar, uno de los polos productivos del vino en la región.

La jornada incluyó música en vivo, propuestas gastronómicas, degustaciones y actividades artísticas, en un formato pensado para acercar la cultura del vino al público y promover el turismo enológico en la región.

En diálogo con el programa Tardes de Primera, que se emite por AM550 La Primera, Lorena Creide destacó el clima de celebración y la apertura de las bodegas al público. “Venimos a festejar esta vendimia en Malma, este sunset muy bien organizado y es un momento para disfrutar con colegas”, señaló.

Apoyo institucional y promoción del vino patagónico

Creide valoró además la participación del Estado provincial en la organización y difusión de este tipo de eventos, orientados a fortalecer la actividad vitivinícola y turística.

Según explicó, el acompañamiento oficial permite dar mayor visibilidad al sector y consolidar el posicionamiento del vino patagónico, un mercado que en los últimos años ha ganado presencia tanto a nivel nacional como internacional.

“Hay una colaboración de la provincia para comunicar y apoyar estos eventos. Eso ayuda a que se visibilicen más”, explicó.

2026: clave para seguir internacionalizando los vinos de Patagonia

Durante la entrevista, la referente de Mabellini Wines adelantó que el sector prepara nuevas acciones para impulsar la presencia internacional de los vinos de la región.

“Vamos a salir nuevamente al mundo a presentar Patagonia. Hay muchos proyectos y planes para comunicar todo lo que se está haciendo en la provincia”, afirmó.

El objetivo es reforzar la identidad del vino patagónico en mercados externos, destacando las condiciones naturales de la región y el desarrollo productivo del Alto Valle y el norte neuquino.

Chochoy Mallín: cierre de temporada con alta ocupación

En otro tramo de la entrevista, Creide se refirió al desempeño turístico de Chochoy Mallin, su emprendimiento ubicado en el Norte Neuquino.

El establecimiento cerrará la temporada el 29 de marzo, luego de registrar un nivel de ocupación considerado muy positivo.

“Estamos cerrando una temporada hermosa, con muy buen nivel de ocupación. Al principio teníamos algunas dudas, pero la terminamos muy contentos”, explicó.

Durante el verano, el complejo recibió principalmente visitantes de Neuquén y del Alto Valle, atraídos por actividades como pesca, cabalgatas y experiencias rurales.