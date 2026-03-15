Nuevamente la edición especial de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores por el Mes de la Mujer convocó a miles de vecinos y vecinas en el Parque Jaime de Nevares y abrió además una nueva etapa para el programa: el municipio adelantó que retomará las capacitaciones para emprendedores y emprendedoras, y que habrá novedades para el sector gastronómico.

La secretaria de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, destacó la convocatoria de esta segunda edición del año y el crecimiento que ha tenido la Feria como espacio de encuentro para emprendedores y para el público que recorre el Parque.

La Feria reúne en esta oportunidad a más de 180 puestos entre emprendedores y propuestas gastronómicas que ocupan distintos sectores del Parque Jaime de Nevares y generan un circuito que convoca a recorrer todo el predio.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, remarcó que la articulación entre ambas propuestas ya se consolidó dentro de la Feria. “Confluencia de Sabores viene a darle servicios a la feria Neuquén Emprende. Realmente funciona muy bien y es una marca que ya está casi fusionada”, señaló.

La propuesta combina producción local, gastronomía y espectáculos en vivo en un espacio público que ya se consolidó como uno de los puntos de encuentro más convocantes de la ciudad. En esta oportunidad, además, se realiza en el contexto del Mes de la Mujer, lo que recupera el espíritu con el que nació el programa Neuquén Emprende.

“Neuquén Emprende, cuando nace, nace con el espíritu de acompañar a esas mujeres dependientes económicamente, muchas con hijos. Entonces, lo que les permitió era elaborar en sus casas y poder comercializar a través de Neuquén Emprende”, recordó la funcionaria.

El municipio anticipó que volverán a desarrollarse instancias de formación para emprendedores durante los próximos meses y que una de las propuestas será una capacitación destinada al sector gastronómico que participa de la Feria.

Las capacitaciones forman parte de la estrategia municipal para fortalecer los emprendimientos locales. A lo largo de los últimos años, estos espacios permitieron que cientos de emprendimientos incorporaran herramientas de comercialización, formalización y desarrollo productivo.

“Los trayectos formativos las fueron fortaleciendo y hoy muchas comercializan a través de redes, usan Mercado Pago, son monotributistas o venden regalos empresariales. Se generó un nicho de emprendedores que fue creciendo y hoy tenemos entre 800 y 900”, indicó la secretaria.

Además, desde el municipio adelantaron que ya se analiza una nueva edición de la Feria que marcaría el cierre de esta primera etapa del año antes del receso invernal.

“Parece que el 12 o el 13 estaríamos haciendo el Neuquén Emprende de cierre de esta parte del año para volver en agosto, presentando ya los trayectos formativos que se hacen en la segunda quincena de abril, mayo, junio y julio”, explicó Pasqualini.