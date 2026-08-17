El expresidente Eduardo Duhalde volvió a intervenir en la discusión política nacional y puso el foco en las elecciones de 2027. Cuestionó el estilo de gobierno de Javier Milei, trazó un diagnóstico negativo sobre el peronismo y expresó su respaldo al gobernador bonaerense Axel Kicillof como una posible figura presidencial.

Duhalde sostuvo que espera que Milei modifique su forma de conducir el país y advirtió que, si mantiene su estilo confrontativo, la situación podría empeorar.

“Lo que yo quiero es que este señor cambie, que entienda en algún momento que así al país le va a ir cada vez peor”, afirmó el exmandatario.

En ese sentido, definió a la administración libertaria como “un gobierno de pelea” y consideró que el Presidente está “equivocado en su manera de manejarse”. Al mismo tiempo, aclaró que su planteo no implica pedir la salida de Milei del Gobierno.

Duhalde también cuestionó al peronismo

El expresidente extendió sus críticas al resto del escenario político y fue particularmente duro con el espacio al que perteneció durante buena parte de su trayectoria.

“Al peronismo lo veo mal”, afirmó.

Duhalde amplió el diagnóstico al conjunto de las fuerzas políticas: “Veo mal a los partidos, veo mal a todos los partidos. Inclusive, al partido del Gobierno lo veo mal”.

Frente a ese escenario, adelantó que trabaja en la construcción de una alternativa política propia. Según explicó, se trata del Movimiento Productivo Argentino, que busca conformarse como partido político con herramientas provenientes del radicalismo y del justicialismo.

La propuesta apunta a competir en los niveles nacional, provincial y municipal y tiene entre sus prioridades un programa destinado a combatir lo que Duhalde definió como “corrupción estructural”.

El respaldo a Kicillof

En medio de la discusión sobre quiénes podrían disputar la Presidencia en 2027, Duhalde expresó una valoración positiva sobre Axel Kicillof.

El exmandatario calificó al gobernador bonaerense como una persona “honesta” y manifestó directamente su respaldo a una eventual candidatura presidencial.

“Me gusta como candidato”, sostuvo Duhalde al referirse a Kicillof.

La definición adquiere relevancia en momentos en que el peronismo intenta reordenarse y encontrar una estrategia electoral para enfrentar al oficialismo en 2027. Kicillof aparece como uno de los dirigentes con mayor proyección dentro de la oposición peronista, aunque la definición de candidaturas todavía está abierta.

Duhalde descartó ser candidato

A pesar de anunciar la construcción de un espacio propio, Duhalde descartó competir personalmente en las próximas elecciones.

“Yo ya tengo 84 años y, a esta edad, no está uno para gobernar, pero estoy para ayudar”, sostuvo.

De esta manera, el exmandatario se posicionó como un dirigente dispuesto a participar en la reorganización del escenario político sin buscar una candidatura propia.

Su mensaje dejó así tres definiciones centrales: cuestionó el estilo de Javier Milei, consideró que el peronismo atraviesa un mal momento y señaló a Kicillof como una figura que podría representar al espacio en la carrera presidencial de 2027.