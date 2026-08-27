Eclipse lunar 27 de agosto 2026: cómo ver la Luna de Sangre y a qué hora alcanzará su punto máximo

La noche de este jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 tendrán como protagonista a la Luna. Un eclipse lunar parcial profundo podrá observarse desde toda la Argentina y ofrecerá durante varias horas una de las postales astronómicas más llamativas del año. El fenómeno comenzará por la noche y alcanzará su punto máximo a la 1:13 de la madrugada, cuando cerca del 96% de la superficie lunar quedará cubierta por la sombra de la Tierra y el satélite adquirirá una tonalidad rojiza o cobriza.

No será necesario contar con telescopios ni utilizar protección especial para los ojos. El eclipse lunar puede observarse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle el avance de la sombra sobre la superficie lunar.

El último eclipse lunar del año se podrá ver desde toda la Argentina

El eclipse del 27 y 28 de agosto será el último eclipse lunar del año y tendrá una particularidad que lo vuelve especialmente atractivo: podrá seguirse desde todo el territorio argentino, siempre que las condiciones meteorológicas permitan contar con un cielo despejado.

La fase penumbral comenzará a las 22:24 del jueves, aunque los cambios más evidentes comenzarán a percibirse a partir de las 23:34, cuando se inicie la fase parcial.

El momento de mayor cobertura llegará a la 1:13 del viernes 28, cuando la Luna estará casi completamente sumergida en la umbra terrestre.

La fase parcial finalizará a las 2:52 y el fenómeno completo concluirá alrededor de las 4:02.

En total, la fase parcial se extenderá durante 3 horas y 18 minutos, por lo que habrá tiempo suficiente para observar cómo la sombra terrestre avanza lentamente sobre el disco lunar.

El fenómeno denominado Luna de Sangre podrá verse en el cielo argentino - Foto: Archivo

Eclipse lunar 2026: todos los horarios para verlo en Argentina

Para quienes quieran organizar una salida nocturna y seguir cada etapa del fenómeno, estos son los horarios previstos:

22:24: comienza el eclipse penumbral.

comienza el eclipse penumbral. 23:34: comienza el eclipse parcial.

comienza el eclipse parcial. 1:13: punto máximo del eclipse.

punto máximo del eclipse. 2:52: finaliza la fase parcial.

finaliza la fase parcial. 4:02: termina completamente el eclipse.

El momento más esperado será la 1:13, cuando la mayor parte del disco lunar se encuentre dentro de la sombra terrestre y pueda observarse el característico tono rojizo.

¿Por qué la Luna se verá roja durante el eclipse?

La denominada Luna de Sangre no cambia realmente de color. El efecto rojizo se produce por la interacción de la luz solar con la atmósfera terrestre.

Cuando la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, bloquea buena parte de la luz solar directa. Sin embargo, la atmósfera filtra y desvía parte de esa radiación hacia el satélite. Los tonos rojizos y anaranjados atraviesan con mayor facilidad la atmósfera y terminan iluminando la superficie lunar.

Por eso, durante el máximo del eclipse, la Luna puede adquirir una apariencia cobriza, rojiza o anaranjada.

Aunque técnicamente se trata de un eclipse lunar parcial, la profundidad de la cobertura hará que el aspecto sea muy similar al de una Luna de Sangre.

Caviahue-Copahue, un escenario privilegiado para mirar el eclipse

En Neuquén, quienes tengan la posibilidad de alejarse de los grandes centros urbanos encontrarán una ventaja adicional: la baja contaminación lumínica.

La zona de Caviahue-Copahue se destaca precisamente por la calidad de sus cielos nocturnos y por las condiciones favorables para la observación astronómica y la astrofotografía. La provincia viene impulsando propuestas vinculadas al astroturismo y especialistas y fotógrafos han destacado la riqueza de los cielos de este sector cordillerano.

Por eso, un punto alejado de las luces artificiales, con horizonte despejado y buenas condiciones meteorológicas, puede convertirse en un escenario ideal para disfrutar el eclipse.

La experiencia puede ser todavía más especial en un paisaje como el de Caviahue-Copahue, donde el cielo nocturno se combina con volcanes, montañas, lagunas y araucarias. La escasa contaminación lumínica permite que las estrellas y los fenómenos astronómicos ganen protagonismo.

Cómo ver mejor el eclipse lunar del 27 de agosto

No hace falta ningún equipamiento especial para disfrutar del espectáculo. Sin embargo, algunos consejos pueden mejorar considerablemente la experiencia:

Buscar un lugar alejado de las luces artificiales .

. Elegir un sitio con horizonte despejado .

. Consultar previamente las condiciones meteorológicas .

. Llevar abrigo , especialmente si se planea permanecer varias horas al aire libre.

, especialmente si se planea permanecer varias horas al aire libre. Utilizar binoculares o telescopio para observar con mayor detalle la superficie lunar .

. Si se desea fotografiar el fenómeno, utilizar un trípode para evitar movimientos y aprovechar mejor la exposición.

A diferencia de un eclipse solar, mirar directamente un eclipse lunar no representa un riesgo para la vista.