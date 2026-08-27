Este jueves 27 de agosto la Argentina será escenario de uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos años. El eclipse parcial de Luna podrá verse en todo el país sin necesidad de equipos especiales y, en Buenos Aires, habrá un evento gratuito con telescopios, charlas y un show de mapping en el Planetario Galileo Galilei.

La noche del jueves y la madrugada del viernes estarán marcadas por un eclipse parcial de Luna que será visible desde toda la Argentina. En su punto máximo, la sombra de la Tierra cubrirá entre el 93% y el 96% del satélite, generando el característico efecto de la "Luna de sangre" , con un intenso color rojizo.

El evento gratuito en el Planetario

Quienes se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires podrán asistir a una jornada gratuita en el Planetario Galileo Galilei, donde habrá 10 telescopios, observaciones guiadas por especialistas, actividades para toda la familia y un espectáculo de mapping sobre la explanada.

El Planetario abrirá sus jardines desde las 23 horas con entrada libre y gratuita. Durante la actividad habrá puestos de observación, divulgadores científicos que explicarán el desarrollo del eclipse en tiempo real y un show de mapping que acompañará la experiencia astronómica. También se dispondrán estaciones adaptadas para personas con discapacidad.

"Luna de Sangre" sobre Buenos Aires: dónde ver gratis el eclipse con telescopios y mapping

El acceso a los telescopios será por orden de llegada y la actividad se desarrollará hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de lluvia o nubosidad densa, la observación será suspendida.

Horarios del eclipse en Argentina

Fase del eclipse Horario (Arg) Comienzo del eclipse penumbral 22:24 Inicio del eclipse parcial 23:34 Punto máximo 01:13 Fin de la fase parcial 02:52 Terminación del fenómeno 04:02

El momento más esperado llegará a la 1:13 de la madrugada del viernes, cuando el eclipse alcance su máxima profundidad. Según los especialistas, será además el último eclipse de estas características que podrá verse desde la Argentina hasta junio de 2029, por lo que representa una oportunidad poco frecuente para observar este fenómeno.

Recomendaciones para la observación

No será necesario utilizar lentes especiales ni protección visual. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros para observar a simple vista, aunque quienes dispongan de binoculares o telescopios podrán apreciar con mayor detalle los cambios sobre la superficie lunar.

Para quienes prefieran seguir el eclipse desde sus casas, los especialistas recomiendan buscar un lugar con la menor contaminación lumínica posible, ya que eso permitirá apreciar mejor los cambios de color que experimentará la Luna durante el punto máximo del fenómeno.