La economía creció 0,8% en junio y avanzó 1,9% en el primer semestre de 2026

La actividad económica creció 0,8% en junio respecto de mayo, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, la economía acumuló una mejora de 1,9% durante el primer semestre de 2026.

El dato también mostró una variación positiva de 2,7% en la comparación interanual, es decir, frente a junio de 2025. La medición desestacionalizada, que permite comparar la evolución mensual sin los efectos propios de cada período, marcó así una aceleración respecto de mayo, cuando el indicador había avanzado 0,2%.

De los 15 sectores de actividad relevados por el INDEC, 12 registraron mejoras interanuales durante junio. Entre los principales motores del crecimiento se ubicaron la pesca y la explotación de minas y canteras, dos actividades que mostraron incrementos muy superiores al promedio general.

El mayor crecimiento correspondió a Pesca, con una suba interanual del 247,6%, mientras que Explotación de minas y canteras registró un incremento del 15,6%. También tuvieron desempeños positivos la intermediación financiera, con 5,1%; agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 4,6%; y construcción, con 2,8%.

La Industria manufacturera aumentó 1,9% interanual, mientras que hoteles y restaurantes registraron una mejora del 1,8%. Transporte y comunicaciones avanzó 1,5%, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler subieron 1,3%, y los servicios sociales y de salud tuvieron un crecimiento del 1%. También se registraron aumentos en comercio mayorista, minorista y reparaciones, que creció 0,8%, y en otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que tuvieron una variación positiva del 0,4%.

En sentido contrario, tres sectores mostraron caídas interanuales. La mayor disminución correspondió a Administración pública y defensa, junto con los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, que retrocedieron 1,5%. También registraron bajas Electricidad, gas y agua, con una caída de 0,4%, y Enseñanza, con una disminución de 0,1% respecto de junio del año pasado.

El Presidente y Luis Caputo celebraron el dato

El resultado de junio fue destacado por el Presidente, Javier Milei, quien publicó el dato en sus redes sociales y resaltó el crecimiento de la actividad. El mandatario también hizo referencia a la cantidad de sectores que registraron mejoras y vinculó el resultado con los objetivos de su política económica.

El Ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también celebró el informe y destacó particularmente el crecimiento mensual del 0,8% registrado en junio. El funcionario señaló que el resultado confirma la continuidad de la recuperación de la actividad.

Además del resultado mensual, el INDEC informó la evolución del indicador de tendencia-ciclo, que busca mostrar el comportamiento subyacente de la actividad al eliminar los movimientos más irregulares. En junio, este indicador creció 0,2% respecto de mayo.

Según el organismo, con ese resultado la tendencia-ciclo acumuló 27 meses consecutivos de crecimiento, lo que configura el período expansivo más prolongado desde el registrado entre junio de 2009 y agosto de 2011.

De esta manera, el informe de junio mostró un crecimiento mensual del 0,8%, una mejora interanual del 2,7% y un acumulado del 1,9% en los primeros seis meses del año, con 12 sectores en terreno positivo y tres con variaciones negativas.