Javier Milei volvió a cruzar a los empresarios: “Los prebendarios tienen que quebrar”

El presidente Javier Milei volvió a defender este jueves su programa de desregulación económica y lanzó una dura advertencia contra los empresarios que, según su mirada, se beneficiaron de regulaciones y mecanismos de protección estatal.

Durante el discurso de cierre del Consejo de las Américas, realizado en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario sostuvo que buena parte de las regulaciones existentes generan negocios para determinados sectores y apuntó directamente contra quienes obtuvieron ventajas a partir de esas normas.

“Atrás de cada regulación hay un kiosco”, afirmó Milei durante su exposición. Y luego endureció todavía más su mensaje:

“Los hijos de puta prebendarios tienen que quebrar”.

El Presidente utilizó esa definición para defender la política de apertura y desregulación que impulsa su Gobierno, particularmente el trabajo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Milei sostuvo que las medidas destinadas a eliminar regulaciones afectan intereses concretos y aseguró que parte de las críticas que recibe el funcionario tienen relación con los negocios que dejan de existir a partir de la eliminación de determinadas normas.

En esa línea, cuestionó a sectores empresarios que durante años se beneficiaron de esquemas que, según planteó, protegían sus negocios de la competencia internacional. Uno de los ejemplos que utilizó estuvo relacionado con las restricciones para exportar chatarra y mencionó el impacto que esas medidas tenían sobre empresas como Techint. También se refirió al mercado de neumáticos y al efecto que tendría la apertura sobre los precios.

“Cuando ustedes vean a un sorete criticando a Federico, es porque le está tocando un negocio a un prebendario, a un chorro y a un corrupto”, sostuvo Milei al profundizar su defensa de Sturzenegger y de la política de desregulación.

El mandatario también respondió a las críticas vinculadas con el cierre de empresas y el impacto que las transformaciones económicas pueden tener sobre el empleo. Reconoció que algunas compañías desaparecen, pero sostuvo que al mismo tiempo se crean otras con una mayor cantidad de puestos de trabajo.

“Es cierto que desaparecen empresas, pero son empresas de un empleado, mientras abren otras de 10 empleados”, argumentó. Para Milei, si la destrucción de compañías estuviera generando una pérdida significativa de puestos laborales, el desempleo debería mostrar un fuerte incremento, algo que, según afirmó, no está ocurriendo.

Durante su exposición ante empresarios, ejecutivos y representantes del sector privado, el Presidente también destacó la evolución de algunos indicadores económicos y volvió a poner a la inflación en el centro de su discurso.

“Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir”, aseguró. Milei destacó además la desaceleración de la inflación mayorista, que en julio se ubicó en el 0,8%, y aprovechó el dato para recordar su promesa de realizar un nuevo recital de rock cuando la inflación mensual comenzara con cero. “Voy a tener que buscar tiempo para ensayar”, ironizó.

El jefe de Estado también sostuvo que la economía argentina está creciendo y defendió el rumbo adoptado desde el inicio de su gestión. Frente al sector empresario, insistió en que el objetivo es profundizar las reformas y avanzar hacia una economía con menos regulaciones y mayor competencia.

El encuentro reunió a funcionarios nacionales y a representantes de importantes empresas. Antes del discurso presidencial participaron, entre otros, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el viceministro de Economía José Luis Daza y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El ministro de Economía, Luis Caputo, finalmente no participó del evento debido a un cuadro febril.

El mensaje de Milei volvió a mostrar uno de los ejes centrales de su política económica y dejó una de sus definiciones más contundentes frente al empresariado al advertir que los sectores que dependen de privilegios y beneficios regulatorios no tendrán lugar dentro del modelo que busca consolidar su Gobierno.