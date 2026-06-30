La actividad económica registró una caída del 1,5% en abril respecto de marzo, de acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Pese a ese retroceso mensual, el indicador mostró una suba interanual del 1,6% y acumuló un crecimiento del 2,1% durante el primer cuatrimestre del año.

El dato marca una desaceleración respecto de marzo, cuando la actividad había registrado un incremento interanual del 5,5% y una mejora mensual desestacionalizada del 3,5%.

Minería y agro impulsaron el crecimiento interanual

Entre los quince sectores relevados por el organismo, siete registraron aumentos interanuales durante abril. Las mayores subas correspondieron a Explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que avanzó 10,9%. Ambos sectores explicaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales del crecimiento interanual del EMAE.

También mostraron variaciones positivas:

Electricidad, gas y agua: 6,4%.

6,4%. Intermediación financiera: 4,5%.

4,5%. Impuestos netos de subsidios: 2,1%.

2,1%. Transporte y comunicaciones: 2%.

2%. Servicios sociales y de salud: 0,8%.

El sector de Hoteles y restaurantes permaneció prácticamente sin variaciones.

Ocho sectores terminaron en baja

En contrapartida, ocho actividades registraron caídas frente a abril del año pasado.

La disminución más pronunciada correspondió a Pesca, con una baja del 28,4%.

También retrocedieron:

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,2%.

-3,2%. Industria manufacturera: -2,9%.

-2,9%. Construcción: -1,8%.

-1,8%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -1,7%.

-1,7%. Administración pública y defensa: -1,3%.

-1,3%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,2%.

-0,2%. Enseñanza: -0,1%.

Según el informe del INDEC, Pesca, Industria manufacturera y Comercio fueron los sectores que más incidieron negativamente sobre el resultado general, al restar en conjunto 0,9 puntos porcentuales al crecimiento interanual del indicador.

Los datos reflejan que, pese al retroceso registrado frente a marzo, la actividad económica mantiene un saldo positivo en lo que va del año, impulsada principalmente por el desempeño del sector agropecuario y de la minería.