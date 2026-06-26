En la apertura de la última jornada cambiaria de la semana, el dólar blue continúa su tendencia ascendente y se ubica este viernes 26 de junio en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta en el mercado paralelo.

Por su parte, el dólar oficial, según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), cotiza a $1.445 en la compra y $1.495 en la venta, reflejando una brecha significativa con el valor del dólar paralelo.

El dólar, ese barrilete que siempre sube

Los tipos de cambio alternativos también muestran movimientos al alza. El dólar MEP, conocido como dólar bolsa, se negocia a $1.500,60 tanto en compra como en venta, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) alcanza los $1.544 para la compra y $1.554 para la venta.

Además, el tipo de cambio que se utiliza como referencia para convertir montos en dólares en resúmenes de tarjetas de crédito se posiciona en $1.943,50, cifra que se destaca por encima de otros valores del mercado.

Dólar blue y tipos alternativos siguen al alza en la última jornada cambiaria de junio

En el segmento de criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes a $1.545,03 para la compra y $1.547,75 para la venta, manteniendo un nivel elevado que acompaña la tendencia general del mercado cambiario.

En cuanto a indicadores económicos, el riesgo país, elaborado por JP Morgan y que mide la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los de Argentina, se ubica en 440 puntos básicos, reflejando la percepción de riesgo sobre la economía nacional en esta última jornada de junio.