El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto planteó la necesidad de construir un espacio político amplio de cara a las elecciones presidenciales de 2027, con la participación del peronismo, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y dirigentes del PRO que no acompañan al gobierno de Javier Milei.

El planteo fue realizado durante una jornada organizada por la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), donde Pichetto participó de un encuentro sobre inteligencia artificial, reforma laboral y mecanismos de control sobre la explotación minera y petrolera.

“Hagamos un esfuerzo para unir al peronismo y creemos un Frente Nacional que convoque a otros sectores: a radicales y a sectores del PRO que no comparten nada con el Gobierno”, sostuvo el legislador.

El excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri también llamó a dejar de lado las diferencias personales entre dirigentes para avanzar en una construcción común. “Hay que superar las diferencias personales para que haya un proyecto de unidad nacional”, afirmó.

Pichetto vinculó esa eventual construcción con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control institucional. Durante su exposición, sostuvo que el control debe ser entendido como una política de Estado y cuestionó decisiones de la administración de Milei. Sus críticas forman parte de su posicionamiento político y fueron expresadas en el marco de su propuesta de construir una alternativa electoral para 2027.

El planteo de Pichetto se suma a otras definiciones que el dirigente realizó durante este año sobre la necesidad de una alternativa política amplia. En marzo había planteado la construcción de un frente nacional de centro, capitalista y productivo, y había señalado que ese espacio debía incorporar a distintos partidos democráticos del centro político.

En paralelo, el escenario político de cara a 2027 comenzó a estar atravesado por distintos intentos de reordenamiento. El Gobierno de Milei mantiene conversaciones con sectores del PRO, la UCR y gobernadores en busca de acuerdos electorales, mientras el oficialismo impulsa además una reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO.

Durante la jornada de APOC también intervino su secretario general, Hugo Quintana, quien sostuvo que el consenso y la transparencia institucional son condiciones necesarias para recuperar la confianza en la política.

Con su postura, Pichetto deja así abierta la conformación de una alternativa de armado opositor que busca reunir espacios de distintas tradiciones políticas y que tendría como horizonte las elecciones presidenciales de 2027, aunque la eventual conformación de ese frente y sus integrantes todavía no están definidos.