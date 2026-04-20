Una frontera marcada con sangre

En un escenario cargado de simbolismo, Javier Milei abandonó las formas tradicionales de la diplomacia para instalar una lógica de supervivencia extrema. Tras recibir una distinción académica en la Universidad de Bar-Ilan, el jefe de Estado argentino fue tajante al separar al mundo en dos bandos irreconciliables. Para Milei, no se trata de diferencias políticas o económicas, sino de una barrera biológica y cultural que impide cualquier tipo de paz.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, expresó el mandatario argentino.

Esta declaración, realizada en el marco del conflicto que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, posiciona a la Argentina en la primera línea de un choque de civilizaciones donde, según su visión, la única opción es la defensa propia ante un ataque inminente.

Rock, fútbol y una tesis sobre el mal

El clima en la universidad fue una mezcla de fervor académico y espectáculo. Entre aplausos de pie y una versión enérgica de la canción "Libre", el Presidente mechó definiciones geopolíticas de alto impacto con comentarios cotidianos. Incluso se tomó un momento para bromear sobre el Superclásico con un estudiante que llevaba la camiseta de Boca, contrastando la liviandad del fútbol con la gravedad de sus dichos sobre la guerra.

Sin embargo, el eje central de su discurso no dejó lugar a risas. Milei vinculó sus creencias espirituales con su gestión política, señalando que la lectura de textos sagrados como la Torá fue su "antídoto" contra las ideas de izquierda, a las cuales desprecia profundamente.

Los enemigos señalados: de Marx a Irán

El discurso no solo apuntó a potencias extranjeras, sino que disparó hacia las bases del pensamiento crítico y la historia:

El ataque al pensamiento: El mandatario calificó a Karl Marx como una figura "satánica" , elevando la disputa ideológica a un plano religioso y espiritual.

La prensa en la mira: Hubo espacio para nuevos cuestionamientos al periodismo , profundizando su enfrentamiento con los medios de comunicación.

El círculo de hierro: El Presidente no estuvo solo; lo acompañaron figuras clave de su armado político como Karina Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes presenciaron el respaldo total de los académicos israelíes a sus palabras.

Un escenario de no retorno

Lo que Milei dejó claro en su paso por Israel es que su política exterior no busca el consenso ni el diálogo multicultural. Al afirmar que "ellos nos van a querer matar", el Presidente instala un estado de alerta permanente, sugiriendo que el mundo es un lugar donde la convivencia con el "diferente" es, simplemente, una fantasía peligrosa.

La pregunta que queda flotando en el aire internacional es qué consecuencias traerá para los argentinos esta distinción entre culturas que pueden vivir y culturas que, según el mandatario, solo buscan la muerte.