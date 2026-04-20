El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena durante su tercera visita oficial a Israel, pero esta vez por un motivo que descolocó el foco de la agenda: cantó la canción “Libre”, de Nino Bravo, en un ensayo previo a la pregrabación de la tradicional Ceremonia de las Antorchas.

El momento se dio junto a los artistas israelíes Rotem Cohen y Mali Levy, en la antesala de uno de los actos más importantes del calendario israelí.

Un ensayo que se volvió protagonista

La participación del mandatario argentino ocurrió durante una prueba técnica para la grabación del evento, que luego será emitido en el marco del Día de la Independencia de Israel.

Se trata de una ceremonia que se realiza en el Monte Herzl y que cada año reúne a figuras destacadas. En esta edición, Milei fue invitado de manera especial y tendrá un rol central: será el primer presidente en encender una de las doce antorchas.

En ese contexto, su intervención musical se coló en una escena que, en principio, estaba pensada para ajustar detalles del espectáculo.

Entre la política y el escenario

El episodio ocurrió pocas horas después de una reunión privada con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en la que Milei ratificó su respaldo a Israel en el conflicto de Medio Oriente.

También reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, uno de los puntos más sensibles de su política exterior.

En paralelo, se confirmó que el presidente recibirá la “Medalla Presidencial de Honor”, la máxima distinción civil de Israel, que será entregada por Isaac Herzog.

Un gesto que abre lecturas

La escena del mandatario cantando “Libre” en un ensayo oficial, en medio de una agenda cargada de reuniones y definiciones políticas, sumó un elemento difícil de encuadrar.

No formó parte de un acto formal ni de un anuncio institucional, pero ocurrió dentro de una actividad vinculada a una ceremonia de Estado.

Así, la imagen de Milei en ese rol convivió con decisiones diplomáticas, reuniones bilaterales y reconocimientos oficiales, en una visita que sigue sumando episodios fuera de lo habitual.