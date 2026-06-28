Emerenciano Sena habló por primera vez desde que fue condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski. Desde el Complejo Penitenciario I de Resistencia, el dirigente social chaqueño volvió a negar cualquier responsabilidad en el crimen, cuestionó el juicio por jurados y sostuvo que la condena respondió a intereses políticos.

Durante una entrevista, Sena aseguró que la investigación nunca logró demostrar su participación en el asesinato de la joven. "Soy inocente porque nunca hice nada. No presentaron una prueba que rompa mi inocencia", afirmó. El dirigente también criticó el funcionamiento del juicio por jurados y cuestionó la capacidad de quienes integraron el tribunal popular. "Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia ni de investigación", sostuvo, y agregó que el veredicto respondió al "hartazgo social" generado por el caso. Además, afirmó, sin aportar pruebas, que los integrantes del jurado actuaron bajo presiones políticas y rechazó la reconstrucción presentada por la fiscalía sobre la supuesta planificación del crimen.

Emerenciano Sena confirmó que comparte pabellón con su hijo, César Sena, condenado como autor del femicidio, y aseguró que atraviesa un delicado estado de salud mental. "Está mal, necesita atención. Cada vez está peor", expresó. También afirmó que su hijo nunca le confesó haber asesinado a Cecilia. Respecto de su esposa, Marcela Acuña, también condenada a prisión perpetua como partícipe primaria, señaló que mantienen contacto mediante visitas autorizadas. "Ella es la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación sábado por medio", explicó. Consultado sobre qué habría hecho si hubiera sabido que César era responsable del crimen, respondió que lo habría entregado inmediatamente a la Justicia porque la comisaría se encontraba a pocas cuadras de su vivienda.

En otro tramo de la entrevista, Sena describió cómo vive el encierro y aseguró sentirse utilizado por el sistema judicial. "Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que soy una mercadería. Es un gran negocio para abogados, fiscales y periodistas", manifestó.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, quien cuestionó el relato del condenado a través de sus redes sociales. "Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", escribió. Romero también recordó declaraciones incorporadas durante la investigación y sostuvo que la estrategia de la defensa busca modificar la percepción pública del caso. "Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso", expresó.