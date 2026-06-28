Dos personas fueron detenidas este sábado en Neuquén luego de un operativo en el que la Policía secuestró un revólver que, según la investigación, habría sido utilizado durante un intento de robo en una verdulería.

Todo comenzó alrededor de las 17:40, cuando efectivos de la Comisaría Tercera que recorrían la zona observaron a un hombre en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, dejó una bolsa con mercadería en el lugar y salió corriendo, aunque fue alcanzado y detenido pocos metros después.

Al revisarlo, los agentes encontraron un revólver calibre .38 con un cartucho que había sido percutado, por lo que el arma fue secuestrada. Una mujer que estaba con él intentó evitar el procedimiento y también terminó detenida. Además, un tercer hombre fue demorado de manera preventiva luego de intervenir mientras se realizaba el operativo.

Cómo fueron las dos apariciones de las personas en el local

Más tarde, el dueño de una verdulería denunció que la misma pareja había entrado dos veces a su local. Según contó, durante la primera visita la mujer lo amenazó con un arma de fuego y se llevó dinero en efectivo. Horas después regresaron e intentaron venderle el revólver.

De acuerdo con el relato del comerciante, en ese momento el hombre manipuló el arma y apretó el gatillo varias veces mientras apuntaba hacia una pared, aunque no llegó a efectuarse ningún disparo. Tras retirarse, vecinos dieron aviso a la Policía.

La fiscalía tomó intervención en la causa, que investiga un presunto intento de robo con arma de fuego y la portación del revólver. Los dos principales sospechosos continúan detenidos mientras avanza la investigación.