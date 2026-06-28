Durante la madrugada de este domingo 28 una camioneta volcó en la Ruta 7, en la zona del barrio La Comarca de Centenario. Ocurrió alrededor de las 5.40 y como consecuencia una mujer resultó herida.

Según indicaron, una camioneta Ford EcoSport color gris transitaba por la mano Neuquén-Centenario (sentido sur-norte) y por causas que se investigan el conductor pierde el control del rodado y vuelca en la salida hacia la banquina.

El rodado terminó con sus cuatro ruedas en el aire y asistió una ambulancia al lugar. Allí ayudaron a una mujer de 61 años que resultó herida por el vuelco. La misma fue trasladada al Hospital Natalio Burd en una ambulancia por sus lesiones.

En cuanto al conductor, un hombre de 64 años, resultó ileso. Cuando efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera llegaron al lugar, el test de alcoholemia del hombre arrojó 2,24 gramos de alcohol. Fue multado y le retuvieron la licencia de conducir.

Bomberos voluntarios asistieron y usando la autobomba 19 procedieron a dar vuelta y estabilizar la camioneta. Para llevarse al conductor ebrio debió asistir una persona, quien lo retiró del lugar.