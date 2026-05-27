El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta violeta por niebla para este miércoles que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias del centro y norte del país.

Según informó el organismo, las neblinas y bancos de niebla se concentrarán principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, generando una importante reducción de visibilidad en rutas, accesos y aeropuertos.

La advertencia abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), gran parte de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco y sectores de Santiago del Estero. Además, el alerta también incluye regiones de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca y Tucumán.

Desde el SMN recomendaron circular con precaución ante las dificultades de visibilidad que podrían registrarse en distintos puntos del país durante las primeras horas del día.

Qué recomendaciones hay para manejar con niebla

Las alertas por niebla emitidas para este miércoles volvieron a poner el foco en los riesgos de circular con baja visibilidad en rutas y autopistas, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Ante ese escenario, especialistas y organismos oficiales difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos al volante y evitar accidentes.

Entre las principales medidas, se aconseja reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo que circula adelante para tener mayor margen de reacción ante cualquier imprevisto. También se recomienda utilizar luces bajas y faros antiniebla, en caso de que el vehículo cuente con ellos. En cambio, se desaconseja el uso de luces altas, ya que el reflejo sobre la niebla empeora la visibilidad. Otra de las sugerencias es evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos, además de mantener el parabrisas limpio y desempañado para mejorar el campo visual.

Los especialistas también recomiendan guiarse por las líneas de la ruta y no por las luces de otros vehículos, ya que eso puede generar errores de percepción. En situaciones donde la visibilidad sea casi nula, se aconseja detenerse únicamente en lugares seguros y alejados de la calzada.

Qué pasará con los vuelos

La niebla además puede afectar el funcionamiento de los aeropuertos. Cuando la visibilidad cae por debajo de determinados parámetros, se restringen aterrizajes y despegues por motivos de seguridad. Por ese motivo, se recomienda a quienes tengan vuelos programados consultar previamente el estado de su servicio, especialmente en Aeroparque y Ezeiza.

Cómo sigue el tiempo

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones tenderían a mejorar hacia media mañana o el mediodía, cuando el aumento de temperatura y la presencia de sol ayuden a disipar los bancos de niebla. Luego se espera una jornada con mejores condiciones meteorológicas en gran parte del centro del país.