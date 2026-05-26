Según un informe, abril fue el tercer mes consecutivo con una baja en la venta al público de combustibles en lo que va de 2026. El dato fue publicado por el sitio especializado Surtidores. En él destacaron que se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38 por ciento interanual.

Detallaron las diferencias con respecto al mismo mes del año anterior

“Tercer mes consecutivo del 2026 en el que se percibe una caída de la venta de combustibles al público interanual”, comienza diciendo el escrito de Surtidores sobre el análisis que realizó en base a la caída de las ventas de combustibles en el país.

Al respecto, detalla que “se comercializaron 1.333.298 m³, frente a 1.365.814 m³ del mismo mes de 2025, lo que significó un descenso del 2,38 por ciento interanual”. Y, a su vez, “en relación con el mes anterior, la demanda también percibió una baja del 1,98 por ciento, teniendo en cuenta que marzo tiene 31 días y abril 30”.

El informe destaca la tendencia al consumo de combustibles de mayor calidad

Marca que “aunque más moderada, la tendencia de crecimiento en el consumo de combustibles Premium continúa” y detalla que la nafta lo hace al 0,76% interanual, mientras que el gasoil Grado 3, a 5,85%.

Por otro lado, indica que “la demanda de nafta súper bajó 1,63%, mientras que el diésel Grado 2 lo hizo en un 9,96%, tendencia que se repite un nuevo mes, pero con descensos más pronunciados”.

Resaltaron cuál es el ranking de venta en metros cúbicos por provincias que más vendieron en abril de este año

Entre las que más ventas de combustibles tuvieron en el cuarto mes del año se encuentran:

Buenos Aires 468.312 m³ .

. Córdoba 141.750 m³.

Santa Fe 106.571 m³.

CABA 86.577 m³.

Por otro lado, en relación a las empresas, los números muestran que la petrolera de bandera lideró las ventas en abril de 2026. El ranking: