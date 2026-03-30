El nuevo acuerdo paritario de los empleados de comercio definió un bono mensual de $120.000, que comenzará a percibirse con los salarios de abril.

El monto surge de la suma de los $100.000 ya vigentes más un nuevo adicional de $20.000, incorporado en la última negociación entre el sector empresario y el gremio Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios. Estas sumas tienen carácter no remunerativo, lo que implica que no se incorporan al salario básico, sino que se liquidan como adicionales en el recibo de sueldo.

El esquema alcanza a todas las categorías del convenio y se suma al básico correspondiente, lo que permite que los ingresos mensuales superen el millón de pesos en todos los casos.

En paralelo, el acuerdo también estableció un aumento del 5%, que se aplicará en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio.

La negociación fue llevada adelante junto a entidades como la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Confederación Argentina de la Mediana Empresa y Unión de Entidades Comerciales Argentinas.

En términos de ingresos, un trabajador de maestranza pasará a cobrar cerca de $1.198.911 en abril, mientras que otras categorías, como administrativos o cajeros, superarán ese monto.