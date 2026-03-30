El bloque de La Libertad Avanza presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación Argentina para prohibir el uso de celulares en cárceles, con el objetivo de reducir delitos organizados desde los penales.

La iniciativa fue impulsada por la diputada Silvana Giudici y propone modificar la Ley 24.660 para impedir la tenencia y uso de dispositivos móviles por parte de personas privadas de la libertad. El texto establece la prohibición de la tenencia, uso o comercialización de celulares, tarjetas SIM, módems o cualquier equipo que permita la comunicación o el acceso a redes.

Según los fundamentos del proyecto, el uso de estos dispositivos se convirtió en una “fuente delictiva”, ya que permite la realización de estafas virtuales, la coordinación de bandas criminales y la planificación de delitos desde el interior de los penales.

La propuesta contempla que los internos solo puedan acceder a equipamiento autorizado en el marco de programas educativos o laborales, bajo estrictas condiciones de control.

Desde el espacio señalaron que el uso de celulares se habilitó durante el gobierno de Alberto Fernández en el contexto de la pandemia, lo que generó controversias por la falta de controles.

Además, se recordó que durante la gestión de Mauricio Macri ya se habían establecido restricciones y la instalación de inhibidores en unidades penitenciarias.