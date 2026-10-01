Empresarios en el 62° Coloquio de IDEA: “Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae”

Los empresarios reunidos en el 62° Coloquio de IDEA plantearon una agenda de largo plazo para transformar la estabilidad económica en crecimiento sostenido, generación de empleo y reducción de la pobreza. El encuentro comenzó este miércoles en Mar del Plata bajo el lema Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia, con un discurso de apertura a cargo de Fabián Kon, presidente del Coloquio y CEO de Grupo Galicia.

Kon sostuvo que el desafío consiste en que la Argentina pueda crecer durante décadas y no volver a quedar atrapada en los ciclos de crisis. “Siempre pensé que esta era la reunión empresaria más importante de la Argentina. Hoy creo que puede ser algo todavía más relevante: el ámbito donde comencemos a discutir cómo construir una Argentina capaz de crecer durante décadas”, afirmó durante la apertura.

El titular del Coloquio señaló que el empresariado reconoce como punto de partida las reformas que IDEA viene reclamando en encuentros anteriores: equilibrio fiscal, independencia del Banco Central, reforma laboral y desregulación. Pero planteó que, una vez consolidada la estabilización, la discusión debe centrarse en cómo sostenerla y convertirla en un proceso de desarrollo.

“¿Puede la Argentina sostener la estabilidad? ¿Puede crecer durante veinte años con estabilidad?”, preguntó Kon durante su exposición. La respuesta que presentó en nombre de IDEA fue afirmativa: “Nuestra respuesta es sí”. La organización había definido previamente como uno de los objetivos centrales del Coloquio discutir las condiciones necesarias para transformar la estabilidad en crecimiento sostenido.

Kon también cuestionó la repetición de los ciclos de expectativa, esperanza y crisis que, según planteó, obligaron al país a volver a empezar una y otra vez. Frente a ese escenario, sostuvo que la estabilidad económica no debería considerarse el destino final de una política económica, sino la condición necesaria para sostener el crecimiento durante un período prolongado.

Uno de los principales argumentos estuvo vinculado con el impacto social de ese proceso. “Cuando la estabilidad se sostiene, la pobreza cae. Y cae de verdad”, afirmó el empresario. Como ejemplos, mencionó datos presentados durante el Coloquio sobre Brasil, Uruguay y Polonia: según las cifras citadas, Brasil redujo la pobreza a la mitad, Uruguay a un tercio y Polonia pasó de un nivel del 51% al 4%.

El discurso también incluyó una comparación sobre la evolución del PBI per cápita. De acuerdo con los datos utilizados por IDEA, Argentina registró un incremento del 50% desde la década de 1980, mientras que Chile alcanzó un 200% y Perú un 160% en el mismo período. A partir de esos números, Kon sostuvo que la estabilidad funciona como una herramienta para mejorar las condiciones de vida.

El presidente del Coloquio aclaró, además, que una estabilización económica no se consigue de manera inmediata. Según los casos analizados por IDEA, consolidar períodos prolongados de baja inflación demandó entre cuatro y diez años en distintos países y, en algunos casos, atravesó crisis intermedias.

A partir de ese diagnóstico, IDEA estructuró su propuesta para los próximos años en cuatro ejes: estabilidad, mundo, competitividad y desarrollo. La organización busca que las discusiones del encuentro empresario excedan las tres jornadas del Coloquio y puedan convertirse en una agenda de largo plazo.

Según las proyecciones presentadas por IDEA, si Argentina consigue mantener durante diez años un escenario de estabilidad y crecimiento, el PBI per cápita podría aumentar un 50%. El planteo forma parte del objetivo del Coloquio de discutir qué condiciones permitirían sostener el crecimiento durante las próximas dos décadas.

“Aspiramos a que esta discusión trascienda este encuentro y se convierta en una agenda nacional. Una agenda que trascienda gobiernos, empresas e ideologías”, sostuvo Kon al cerrar su exposición. El 62° Coloquio de IDEA continuará hasta este viernes 2 de octubre en Mar del Plata.