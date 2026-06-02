Las empresas de Argentina ya pueden comenzar a pagar el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026. El beneficio alcanza a millones de trabajadores en relación de dependencia, además de jubilados y pensionados.

Según establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Sin embargo, la normativa permite una prórroga de hasta cuatro días hábiles, por lo que algunas compañías podrían completar el pago durante los primeros días de julio.

El SAC representa el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio y constituye un derecho laboral obligatorio para los trabajadores alcanzados por el régimen.

La fecha límite para cobrar el aguinaldo

El primer medio aguinaldo del año puede ser depositado desde este 1 de junio y deberá estar acreditado antes del 30 de junio.

No obstante, la legislación laboral contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para que las empresas completen el pago sin incurrir en incumplimiento.

En la práctica, esto significa que algunos trabajadores podrían recibir el dinero durante los primeros días de julio sin que exista una infracción legal por parte del empleador.

Cómo se calcula el aguinaldo 2026

El cálculo del aguinaldo se realiza sobre la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre.

Para determinar el monto se toman en cuenta todos los conceptos remunerativos incluidos en el recibo de sueldo, entre ellos:

Sueldo básico.

Horas extras.

Comisiones.

Adicionales remunerativos.

Otros conceptos salariales.

Por ejemplo, si el salario más alto cobrado entre enero y junio fue de $1.000.000, el medio aguinaldo correspondiente será de $500.000.

¿Qué ocurre si no trabajaste todo el semestre?

Los trabajadores que ingresaron recientemente a una empresa o no completaron los seis meses del período reciben un aguinaldo proporcional.

En estos casos, el cálculo se realiza en función del tiempo efectivamente trabajado dentro del semestre correspondiente.

Este mecanismo busca garantizar que todos los empleados generen el beneficio, aunque no hayan prestado servicios durante todo el período de referencia.

Qué pasa si la empresa no paga el SAC

El aguinaldo es un derecho laboral obligatorio. Si la empresa no realiza el pago una vez vencido el plazo legal y la prórroga correspondiente, el trabajador puede iniciar un reclamo formal.

La falta de pago puede derivar en actuaciones administrativas y eventuales consecuencias legales para el empleador, dependiendo de cada situación particular.

Jubilados y pensionados también cobran aguinaldo

La obligación de abonar el SAC también alcanza a jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el aguinaldo será depositado automáticamente junto con los haberes de junio, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

El organismo calculará el monto tomando el 50% del haber más alto percibido entre enero y junio de 2026, mientras que el pago se efectuará según el cronograma habitual organizado por terminación de DNI.

Un ingreso clave para el consumo de mitad de año

El aguinaldo suele convertirse en uno de los principales motores del consumo durante junio y julio. Para muchas familias representa una oportunidad para afrontar gastos extraordinarios, cancelar deudas, realizar compras postergadas o reforzar el ahorro.

Por ese motivo, las fechas de pago generan especial atención tanto entre trabajadores como entre comercios y sectores vinculados al consumo interno.

Qué deben tener en cuenta los trabajadores

Quienes tengan dudas sobre el monto recibido pueden revisar cuál fue su mejor salario mensual entre enero y junio y verificar si el cálculo coincide con el 50% de ese importe.

También es importante controlar que se hayan incluido correctamente conceptos remunerativos como horas extras, comisiones o adicionales que integran la base de cálculo.